Un virus detectado en mariscos relacionado con una enfermedad ocular que causa pérdida de la visión

El nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV) es un virus que, hasta ahora, solo se había identificado en especies marinas. La investigación, publicada en la reconocida revista Nature, establece un vínculo directo entre el CMNV y la ingesta de mariscos y pescado. Tras examinar a 70 pacientes entre enero de 2022 y abril de 2025, los especialistas certificaron que el contacto frecuente y sin protección con animales marinos crudos, así como el consumo de marisco no cocido, constituyen el principal factor de riesgo identificado. El virus fue identif