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Un virus detectado en mariscos relacionado con una enfermedad ocular que causa pérdida de la visión

Un virus detectado en mariscos relacionado con una enfermedad ocular que causa pérdida de la visión

El nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV) es un virus que, hasta ahora, solo se había identificado en especies marinas. La investigación, publicada en la reconocida revista Nature, establece un vínculo directo entre el CMNV y la ingesta de mariscos y pescado. Tras examinar a 70 pacientes entre enero de 2022 y abril de 2025, los especialistas certificaron que el contacto frecuente y sin protección con animales marinos crudos, así como el consumo de marisco no cocido, constituyen el principal factor de riesgo identificado. El virus fue identif

| etiquetas: virus , mariscos , enfermedad ocular , pérdida de visión , nodavirus
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8 comentarios
5 1 0 K 76 actualidad
#1 Nouveau *
Como se os tiene que decir que comer almeja no es buena idea! Viciosos!

www.cdc.gov/cancer/es/hpv/oropharyngeal-cancer.html
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devilinside #4 devilinside
#1 Estás en Menéame. Aquí vas a ver poca incidencia de cualquier enfermedad que se produzca por comer almejas
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Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
#1 - ¿Te gusta ponerle limón a la almeja?

- A mi si, pero mi mujer dice que le escuece. cuando lo hago
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shinjikari #8 shinjikari
#1 "Un placer sin riesgos satisface menos". -Ovidio
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#2 Pitchford
Pues esta enfermedad ya no la pillo. La última ostra cruda (la segunda en mi vida) fue como hace 20 años y hasta hoy. Que asquete..
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Poplíteo #7 Poplíteo
El nodavirus de mortalidad encubierta tiene, bailadas, las mismas siglas que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y me acaba de hacer cuicui el cerebro mientras leía el artículo
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#5 josejon
"Crudo" es la palabra clave (y que falta en el titular).
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bacilo #3 bacilo
Los sindicalistas de CCOO y ugt van a acabar vendiendo cupones.
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menéame