La violencia contra las mujeres apenas ha disminuido en las últimas dos décadas

Al menos 840 millones de mujeres en todo el mundo, casi una de cada tres, han sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida, una cifra que “apenas ha cambiado” en las últimas dos décadas. Esta es la principal conclusión de un nuevo informe sobre la violencia contra las mujeres elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con otras agencias.
| etiquetas: violencia machista , machismo , mujeres
Algo no se está haciendo bien. Me temo que aquí la derecha sí tiene algo de razón cuando incide más en las penas y el escarmiento que centrarse en modificar el lenguaje, el discurso, los símbolos, la sociedad, las subvenciones... como está haciendo la izquierda. Desde luego que hay que progresar y hay mucho que avanzar en feminismo, pero para mí la izquierda se ha viciado con un enfoque totalmente centrado en el gesto, y no en los resultados. He dicho
Tenemos que volver a multiplicar x10 el presupuesto.
Crear más observatorios y puntos violetas, más charlas en colegios e institutos, más centros y asociaciones feministas, más talleres, más de todo.
Ni un paso atrás.
VAYA.
Que buena política.
Más que nada porque si hay un sistema político en el que el hembrismo ha prosperado ha sido en el capitalismo, mira España, no veo mucho feminismo en Asia y África, algún intento en América del Sur. ¿Cuál será el motivo de que en Oriente Medio, Asia y África las mujeres vivan sometidas, será el sistema económico o será la religión predominante?
Muy fácil, el motivo es por falta de medios para educación, sanidad, y para tener una vida digna.