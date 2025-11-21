edición general
16 meneos
15 clics
La violencia contra las mujeres apenas ha disminuido en las últimas dos décadas

La violencia contra las mujeres apenas ha disminuido en las últimas dos décadas

Al menos 840 millones de mujeres en todo el mundo, casi una de cada tres, han sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida, una cifra que “apenas ha cambiado” en las últimas dos décadas. Esta es la principal conclusión de un nuevo informe sobre la violencia contra las mujeres elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con otras agencias.

| etiquetas: violencia machista , machismo , mujeres
13 3 0 K 105 actualidad
14 comentarios
13 3 0 K 105 actualidad
Comentarios destacados:      
#5 poxemita
#4 es más preocupante la importación, hay paises con lazos con prevalencias bastante altas.
4 K 54
ChatGPT #12 ChatGPT
#5 uy lo que ha dicho. Rasista
0 K 11
inventandonos #8 inventandonos *
Crucificadme, que vendo con pensamiento crítico.

Algo no se está haciendo bien. Me temo que aquí la derecha sí tiene algo de razón cuando incide más en las penas y el escarmiento que centrarse en modificar el lenguaje, el discurso, los símbolos, la sociedad, las subvenciones... como está haciendo la izquierda. Desde luego que hay que progresar y hay mucho que avanzar en feminismo, pero para mí la izquierda se ha viciado con un enfoque totalmente centrado en el gesto, y no en los resultados. He dicho
1 K 21
koe #10 koe
Lo que le quedan a algunos para seguir en el poder es este tipo de campañas...
1 K 19
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues no seamos gilipollas y quitemos los chiringuitos. Total pa los resultados de mierda que tienen. :professor:
0 K 14
#3 poxemita
#1 es a nivel mundial, si aquí bajan pero solo hay 20-25 millones de mujeres, el descenso será nulo si hay paises donde el 60% de los maridos cascan a sus mujeres.
4 K 65
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Pues eso que nos ahorramos a nivel mundial. Esto no está funcionando. :professor:
0 K 14
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 Ale, vete al ministerio del interior con tu lógica y explícales que, como hay terroristas, mejor eliminar las brigadas antiterroristas. Del narcotráfico es mejor que no digas nada, no sea que crean que lo estás relacionando con los "casos aislados" de las brigadas contra el narcotráfico.
0 K 15
bigmat #13 bigmat
#1 No lo has entendido, hay que invertir mucho más, no hay suficientes recursos.
Tenemos que volver a multiplicar x10 el presupuesto.
Crear más observatorios y puntos violetas, más charlas en colegios e institutos, más centros y asociaciones feministas, más talleres, más de todo.
Ni un paso atrás.
0 K 7
#14 Katos
O sea que las medidas no funcionan, pese a invertirse muchisimo dinero mñas, meter a inocentes en la carcel y culpabilizar a un sexo de todos los males.

VAYA.

Que buena política.
0 K 10
#2 eipoc
Normal, mientras haya capitalismo no se podrá erradicar esta lacra.
0 K 9
MIrahigos #7 MIrahigos
#2 Mira que igual has confundido “capitalismo” con “islam”.

Más que nada porque si hay un sistema político en el que el hembrismo ha prosperado ha sido en el capitalismo, mira España, no veo mucho feminismo en Asia y África, algún intento en América del Sur. ¿Cuál será el motivo de que en Oriente Medio, Asia y África las mujeres vivan sometidas, será el sistema económico o será la religión predominante?
4 K 49
#9 eipoc
#7 no, no los he confundido.

Muy fácil, el motivo es por falta de medios para educación, sanidad, y para tener una vida digna.
0 K 9
Olepoint #11 Olepoint
Digo yo que las mujeres deberían empezar a tomar nota y en lar urnas ser consecuentes con esto ¿ NO ?
0 K 7

menéame