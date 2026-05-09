Villafañe, experta en hantavirus de los Andes: Con los recortes de Milei, “no hay ni gasolina para llegar adonde investigábamos el virus”

Las motosierras han devastado ecosistemas en medio mundo, acercándonos a reservorios de patógenos animales que amenazan con saltar a los humanos. La motosierra de Milei, en Argentina, nos aleja de conocer el origen del hantavirus andino. Los recortes del presidente argentino han frenado seis campañas anuales de muestreo de roedores hospedadores del virus.Isabel Gómez Villafañe, investigadora principal del Laboratorio de Ecología de Poblaciones del IEGEBA-CONICET, es una de las mayores expertas mundiales en esta variante viral y sus hospedadores