edición general
33 meneos
34 clics
Villafañe, experta en hantavirus de los Andes: Con los recortes de Milei, “no hay ni gasolina para llegar adonde investigábamos el virus”

Villafañe, experta en hantavirus de los Andes: Con los recortes de Milei, “no hay ni gasolina para llegar adonde investigábamos el virus”

Las motosierras han devastado ecosistemas en medio mundo, acercándonos a reservorios de patógenos animales que amenazan con saltar a los humanos. La motosierra de Milei, en Argentina, nos aleja de conocer el origen del hantavirus andino. Los recortes del presidente argentino han frenado seis campañas anuales de muestreo de roedores hospedadores del virus.Isabel Gómez Villafañe, investigadora principal del Laboratorio de Ecología de Poblaciones del IEGEBA-CONICET, es una de las mayores expertas mundiales en esta variante viral y sus hospedadores

| etiquetas: argentina , investigación , hantavirus , recortes , milei
27 6 1 K 267 actualidad
11 comentarios
27 6 1 K 267 actualidad
Comentarios destacados:    
JackNorte #1 JackNorte
Solo llega un barco de lujo para turistas
3 K 36
Supercinexin #7 Supercinexin
No tendrán gasolina, pero al menos tienen libertá.
1 K 30
DaniTC #3 DaniTC
Que exagerada. Si Argentina nunca ha estado mejor. Seguro que antes tampoco la tenía y se queja ahora. :troll:
1 K 30
josde #6 josde
#3 Eso es lo que asegura #Findeton que Argentina esta mejor que nunca, a ver si nos lo aclara.
1 K 32
jonolulu #9 jonolulu
#6 Es como el chiste de Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina
4 K 53
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
pues cuidado con la carne que comprais para los asaditos, es lo que han querido los argentinos
1 K 17
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
Lo más importante es que Milei pueda viajar a Israel a lamer el culo de los sionistas. Para eso sí tienen combustible.
0 K 17
jonolulu #4 jonolulu *
Lo raro con Milei es que aún tuvieran coche
0 K 17
josde #8 josde
#4 Para que se lo van a quitar si no tienen ni para gasolina.
0 K 20
#5 casicasi
Lo imprtante es ser libre!
0 K 10
ummon #11 ummon
Normal que le recorte, un laboratorio con nombre woke es zurdo a rabiar. Además es mucho mejor comprar aviones viejos por si hay que bombardear a alguien
0 K 10

menéame