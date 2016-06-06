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Viendo a Trump con claridad (inglés)

Viendo a Trump con claridad (inglés)

¿Y si los procesos mentales aparentemente caóticos de Trump y su forma instintiva de tomar decisiones no fueran más que una cortina de humo, una farsa? ¿Y si en realidad estuviéramos presenciando, en Oriente Medio y en un contexto más amplio, un plan cuidadosamente elaborado con objetivos muy concretos? ¿Acaso Trump ha «planificado cada rumbo trazado, cada paso meditado por el camino», mientras esparcía la paja del caos aparente? Soy consciente de que esto no resulta lógico, pero tengan paciencia conmigo…

| etiquetas: craig murray , donald trump , guerra de irán
7 2 1 K 132 Geopolítica
14 comentarios
7 2 1 K 132 Geopolítica
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Ha elaborado el plan de la guerra en Oriente Medio como el plan que elaboró para los aranceles declarados ilegales por el Tribunal Supremo de mayoría conservadora, no te jode xD
www.meneame.net/story/empresario-martin-varsavsky-cree-aranceles-trump
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
Trump es un payaso instrumentalizado por quién sea.
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magnifiqus #10 magnifiqus
#4 Es un payaso impredecible, me cuesta creer que sea la marioneta de alguien. Otra cosa es que a la gente con poder que se esconde tras las sombras les vaya bien que esté donde está. Supongo que con él al mando les será más fácil hacer y deshacer sus movidas.
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carakola #14 carakola
#13 Quiero decir que no han tirado solo por ahí. Otras alternativas que presenta el texto las están siguiendo también. Por ejemplo el cambio de régimen y la participación de Israel.
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carakola #7 carakola
#5 Toda decisión tiene sus contrapartidas. Es un texto de 2009 que analiza varios escenarios. Y aquí hay varias pistas como en el circo.
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eldet #13 eldet
#7 En este caso, la contrapartida es que no funciona. Si siguiera un plan, nunca tomarian esa via.
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eldet #1 eldet
Otra vez con lo de que es todo un plan elaborado? Venga ya,si se ve a kilometros que el tipo no sabe por donde le da el aire. En la anterior legislatura ya intento hacer la misma barrabasada, solo que su alrededor le detuvo. Ahora, su alrededor son elegidos por el para que le digan si a todo y hace lo primero que se le pasa por la cabeza.
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carakola #3 carakola *
#1 Trump es un presidente más que sigue algunos planes trazados con anterioridad. No es tanto que sea una mente genial sino que cumple con lo que hay que hacer: www.aljazeera.com/news/2003/9/22/us-plans-to-attack-seven-muslim-state
www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/06_iran_strategy.pdf  media
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eldet #5 eldet *
#3 pues basta leer en ese enlace la parte que ha tomado USA (pagina 74), para ver que en todo el analisis la mayor parte son cosas negativas y que encima no detendria la creacion de la bomba nuclear. Asi que en todo caso prueba que no sigue ninguna logica, hace lo que le apetece sin pensar.

Justo lo contrario es lo que hizo Obama, seguir la via diplomatica y acordar revisiones. Cosa que Trump quito, otra vez sin ninguna otra logica que ser gracias a Obama.
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#11 chavi
Trump es un pelele en manos de intereses mayores muy probablemente
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elTieso #6 elTieso
Los inteligentes intentan encontrar un sentido a lo que hace porque es inconcebible que sea tan idiota.
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asola33 #8 asola33
Me molesta reconocer que no tengo ni p... Idea y que quizás Trump tiene un plan perfectamente estudiado o que no sabe lo que hace y solo defiende su ego. Reconozco que yo no estoy informado ni capacitado para saber cual es la verdad.
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#12 solojavi
"Soy consciente de que esto no resulta lógico, pero tengan paciencia conmigo..."
xD xD xD
Trump es lo que es, y no destaca por su inteligencia, aunque los que lo rodean (de inteligencia desconocida) son incapaces de llevarle la contraria y por eso cada día dan justificaciones más extrañas para explicar sus continuos cambios de parecer.
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aruleno #9 aruleno
Por desgracia creo que tiene bastante razón, que los planes ya estaban iniciados y el los usa y acelera a su favor, y le viene muy bien que creamos que es un payaso demente. Es malo y listo.
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menéame