Viendo a Trump con claridad (inglés)

¿Y si los procesos mentales aparentemente caóticos de Trump y su forma instintiva de tomar decisiones no fueran más que una cortina de humo, una farsa? ¿Y si en realidad estuviéramos presenciando, en Oriente Medio y en un contexto más amplio, un plan cuidadosamente elaborado con objetivos muy concretos? ¿Acaso Trump ha «planificado cada rumbo trazado, cada paso meditado por el camino», mientras esparcía la paja del caos aparente? Soy consciente de que esto no resulta lógico, pero tengan paciencia conmigo…
| etiquetas: craig murray , donald trump , guerra de irán
www.meneame.net/story/empresario-martin-varsavsky-cree-aranceles-trump
www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/06_iran_strategy.pdf
Justo lo contrario es lo que hizo Obama, seguir la via diplomatica y acordar revisiones. Cosa que Trump quito, otra vez sin ninguna otra logica que ser gracias a Obama.
Trump es lo que es, y no destaca por su inteligencia, aunque los que lo rodean (de inteligencia desconocida) son incapaces de llevarle la contraria y por eso cada día dan justificaciones más extrañas para explicar sus continuos cambios de parecer.