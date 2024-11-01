edición general
15 meneos
30 clics
Vídeos de Windows 11 que mostraban cómo saltarse los requisitos de cuenta y hardware fueron eliminados del canal de YouTube del creador [ING]

Vídeos de Windows 11 que mostraban cómo saltarse los requisitos de cuenta y hardware fueron eliminados del canal de YouTube del creador [ING]  

Los videos de un creador de YouTube, publicados con pocos días de diferencia y que mostraban cómo eludir las limitaciones de Windows 11 de Microsoft, fueron eliminados por supuestamente infringir las normas de la comunidad de la plataforma. Rich, creador del canal CyberCPU Tech, sospechaba que la eliminación del primer video, una guía sobre cómo iniciar sesión en Windows 11 usando solo una cuenta local, se debía a que el algoritmo de IA de YouTube lo había marcado como un falso positivo.

| etiquetas: windows 11 , youtube , cuenta , local , requisitos , cybercpu tech
13 2 0 K 291 tecnología
5 comentarios
13 2 0 K 291 tecnología
gelatti #1 gelatti *
Sin embargo, también expresó su esperanza de que su siguiente video, que mostraba cómo eludir los requisitos de hardware de Windows 11, no fuera marcado como contenido inapropiado. Efectivamente, Rich publicó otro video en YouTube quejándose precisamente de esto. Esta vez, sin embargo, cambió de argumento, alegando que Microsoft probablemente estaba detrás de la acción.

Desafortunadamente, el creador afirmó que YouTube no le dio una razón clara para las eliminaciones, por lo que sus…   » ver todo el comentario
0 K 20
herlocksholmes #4 herlocksholmes
Rufus + Mass grave
1 K 20
Ovlak #3 Ovlak
Buscas "windows 11 local account setup" y salen cientos de tutoriales de cómo hacerlo. Suena bastante conspiranoico.
0 K 11
Lyovin81 #5 Lyovin81
Joder qué puto horror el Windows ese y todo lo que lo rodea.
1 K 10

menéame