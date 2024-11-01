Vídeos de Windows 11 que mostraban cómo saltarse los requisitos de cuenta y hardware fueron eliminados del canal de YouTube del creador [ING]  

Los videos de un creador de YouTube, publicados con pocos días de diferencia y que mostraban cómo eludir las limitaciones de Windows 11 de Microsoft, fueron eliminados por supuestamente infringir las normas de la comunidad de la plataforma. Rich, creador del canal CyberCPU Tech, sospechaba que la eliminación del primer video, una guía sobre cómo iniciar sesión en Windows 11 usando solo una cuenta local, se debía a que el algoritmo de IA de YouTube lo había marcado como un falso positivo.