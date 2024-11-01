Los vídeos del infierno vivido en el tiroteo de Bondi Beach: víctimas, la detención de los atacantes y bañistas huyendo entre disparos  

Las imágenes compartidas en redes sociales, muestran precisamente el caos y el infierno que se ha desatado en cuestión de segundos. En uno de los estos vídeos, se puede ver cómo la gente huye totalmente de la playa mientras se escuchan los disparos de fondo. Otro de los vídeos más destacados ha sido el de una persona a la que la prensa australiana está calificando como "héroe" después de que consiguiera aprovechar un descuido de uno de los dos atacantes para arrebatarle el arma a uno de ellos. Tras ello, el atacante se ve obligado a huir del...