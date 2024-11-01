edición general
Los vídeos del infierno vivido en el tiroteo de Bondi Beach: víctimas, la detención de los atacantes y bañistas huyendo entre disparos

Las imágenes compartidas en redes sociales, muestran precisamente el caos y el infierno que se ha desatado en cuestión de segundos. En uno de los estos vídeos, se puede ver cómo la gente huye totalmente de la playa mientras se escuchan los disparos de fondo. Otro de los vídeos más destacados ha sido el de una persona a la que la prensa australiana está calificando como "héroe" después de que consiguiera aprovechar un descuido de uno de los dos atacantes para arrebatarle el arma a uno de ellos. Tras ello, el atacante se ve obligado a huir del...

13 comentarios
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Gracias al frutero musulmán que pudo reducir al terrorista… si no hubiera sido mayor la masacre
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Desde luego los videos son impactantes con que tranquilidad van disparando y matando gente.
Spirito #4 Spirito
#2 Pero no lo digas muy alto por aquí, que los fanáticos nacional-católicos se enfadan.
platypu #6 platypu
#2 la masacre hecha por quien?
#8 poxemita
#6 por el frutero no, por terroristas de origen paquistaní, no sabemos que fe profesan o profesaban.

"Los terroristas eran padre e hijo: el padre de 50 años, con licencia legal para seis armas de fuego, murió en un tiroteo con la policía en el lugar; el hijo, Naveed Akram de 24 años y origen paquistaní residente en Bonnyrigg (Sídney), está en estado crítico bajo custodia policial."
platypu #10 platypu *
#8 se sabe desde hace horas mentiroso. Si no sabes ingles no te lo voy a traducir yo  media
#12 poxemita
#10 te voy a decir la verdad, le he preguntado a perplexity y me ha dicho lo que he pegado. No me he preocupado más en buscar ni le he preguntado por ese dato concreto, viendo pais de origen y destinatarios del ataque medio lo imaginaba.
Don_Pixote #11 Don_Pixote *
#2 frutero musulmán que es libanés y cristiano

Pero bueno, eso es lo de menos.
Le ha echado más huevos que todos los de aquí ( me incluyo ) juntos
#13 poxemita
#11 la verdad es que se ha jugado más de lo que yo me hubiese jugado.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Por ahora ya son 16 muertos en ese ataque calificado por la policía como terrorista.
Malinke #5 Malinke
¿Al final se sabe quiénes eran y de qué los atacantes?
platypu #7 platypu
#5 se sabe todo hace horas. Eran dos musulmanes, uno muerto y el otro critico
Malinke #9 Malinke
#7 gracias.
