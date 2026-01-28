·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6918
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
5481
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
4715
clics
VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"
6340
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
5750
clics
Repetir palabras no es hablar
más votadas
641
El colectivo ‘Policías Antifascistas’ irrumpe en las fuerzas de seguridad para exigir un modelo democrático frente al avance de la extrema derecha
557
Iniciativa Ciudadana Europea: suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel
469
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
553
ICE sabía quién era Alex Pretti y le rompieron una costilla en una pelea anterior [Eng]
274
Agente de Ice intenta entrar en el consulado ecuatoriano en Minneapolis [Eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
120
clics
VÍDEO | Trump se convierte en víctima del Carnaval de Cádiz: "Usaré dos palabras que se usan juntas..."
Entre risas y aplausos, el coro gaditano usa el juego de palabras “USA” para criticar con humor el mandato del presidente de EEUU. ...
|
etiquetas
:
cádiz
,
carnaval
,
trump
13
1
0
K
229
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
1
0
K
229
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
pepel
tramp-antojo.
1
K
40
#1
Djangology
Brutal!
2
K
30
#4
maxella
Qué bien USAdo el vocabulario.
1
K
26
#2
pitercio
Puro arte.
1
K
24
#5
Vodker
Ole ole y mil veces ole !!!
0
K
14
#6
kosako
Qué pena que no haya salido por aquí hasta ahora. Yo iba a subirlo pero solo lo veía por Twitter.
Fue de hace ya un par de semanas diría. Da un gustazo enorme escucharlos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Fue de hace ya un par de semanas diría. Da un gustazo enorme escucharlos.