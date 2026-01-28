edición general
VÍDEO | Trump se convierte en víctima del Carnaval de Cádiz: "Usaré dos palabras que se usan juntas..."

VÍDEO | Trump se convierte en víctima del Carnaval de Cádiz: "Usaré dos palabras que se usan juntas..."  

Entre risas y aplausos, el coro gaditano usa el juego de palabras “USA” para criticar con humor el mandato del presidente de EEUU. ...

pepel #3 pepel
tramp-antojo.
Djangology #1 Djangology
Brutal!
#4 maxella
Qué bien USAdo el vocabulario.
pitercio #2 pitercio
Puro arte.
Vodker #5 Vodker
Ole ole y mil veces ole !!!
kosako #6 kosako
Qué pena que no haya salido por aquí hasta ahora. Yo iba a subirlo pero solo lo veía por Twitter.

Fue de hace ya un par de semanas diría. Da un gustazo enorme escucharlos.
