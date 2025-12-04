edición general
7 meneos
50 clics

El video policial muestra que Luigi Mangione dijo que no quería hablar pero los policías siguieron haciendo preguntas (Eng)

Una de las principales pruebas del arresto de Luigi muestran a la policía insistiendo cuando el propio acusado les dijo que no quería hablar

| etiquetas: luigi mangione , ceo , asesinato , policía , juicio
5 2 3 K 46 actualidad
12 comentarios
5 2 3 K 46 actualidad
Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
#0 This content is not available in your region
3 K 53
xyria #4 xyria
#2 A mi también me apareció ese aviso.
1 K 30
themarquesito #7 themarquesito
#2 #4 #5 #6 Estamos todos en las mismas, @Verdaderofalso
0 K 19
El_Tio_Istvan #9 El_Tio_Istvan *
#2 para estos casos esto funciona de lujo:

www.smry.ai/

CC #4 #5 #7
1 K 22
xyria #11 xyria
#9 Gracias, funcionó a la perfección.
0 K 10
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#8 y si pido a un @admin que me lo cambie?
0 K 20
Dene #1 Dene
Que es, una oveja el tal Luigi?
0 K 12
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 gracias xD
0 K 20
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#1 El hermano de Mario el fonta. xD
0 K 20
#6 sald64059
Igual
0 K 6

menéame