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Vídeo. Imágenes aéreas muestran un posible ataque incendiario a ambulancias judías en Londres

Vídeo. Imágenes aéreas muestran un posible ataque incendiario a ambulancias judías en Londres  

Los servicios de emergencia intervinieron después de que varias ambulancias de voluntarios de una organización judía fueran incendiadas en Londres. Los bomberos y la Policía fueron llamados a Highfield Road, en Golders Green, sobre las 01:40 GMT, después de que se encontraran cuatro ambulancias de Hatzola en llamas.

| etiquetas: londres , imagenes , aéreas , posible , ataque , ambulancias , judias
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8 comentarios
4 3 0 K 100 Sucesos
Supercinexin #1 Supercinexin
Falsa bandera.
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Dene #7 Dene
#1 que miren a ver si estaban aseguradas ....
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Free_palestine #4 Free_palestine *
Esto huele nauseabundamente a mossad

www.resumenlatinoamericano.org/2025/12/20/inglaterra-exagente-de-mi5-m

Están desesperados intentando arrastrarnos a esta puta guerra, de la que no tienen ni puta idea de cómo salir  media
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#6 marcotolo
me recuerda a otros que tambien atacan ambulancias e incluso hospitales...
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oceanon3d #3 oceanon3d
La de atentados que de deben estar gestando en la UE y los EEUU deben ser de los gordos ... ¿y sabéis que? casi merecidos. Cuando gigantes se ceban con débiles estos acaban haciendo lo buenamente que pueden.

Es muy jodido pero es así.
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Mesto #5 Mesto
#3 Justificando por adelantado los atentados venideros y apoyándolos. Pero que no te llamen pro-islam que te seguramente te ofendas.
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Dene #8 Dene
#3 te refieres a los israelies? los que estan preparando atentados en la UE y USA para mover un poquito la opinion publica para su lado...
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Mesto #2 Mesto
Odio nazi en estado puro.
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menéame