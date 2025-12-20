Vídeo. Imágenes aéreas muestran un posible ataque incendiario a ambulancias judías en Londres  

Los servicios de emergencia intervinieron después de que varias ambulancias de voluntarios de una organización judía fueran incendiadas en Londres. Los bomberos y la Policía fueron llamados a Highfield Road, en Golders Green, sobre las 01:40 GMT, después de que se encontraran cuatro ambulancias de Hatzola en llamas.
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www.resumenlatinoamericano.org/2025/12/20/inglaterra-exagente-de-mi5-m
Están desesperados intentando arrastrarnos a esta puta guerra, de la que no tienen ni puta idea de cómo salir
Es muy jodido pero es así.