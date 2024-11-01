Un vídeo capta el momento del accidente en calle de León

Un vídeo difundido en redes sociales ha revelado la secuencia completa del accidente ocurrido este martes en la ciudad de León, donde un turismo terminó empotrado contra un comercio. La grabación muestra cómo el vehículo circula a gran velocidad y pierde el control, desviándose de su trayectoria hasta subirse a la acera.
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El conductor ha perdido el control y se ha estrellado contra una panadería cercana, aunque en estos momentos, los agentes de la policía local están trabajando sobre el terreno para determinar el alcance" www.diariodeleon.es/leon/260407/2081212/conductor-20-anos-provoca-espe
El conductor debio haberte tenido algun ataque porque no se ven ni intensiones de frenar
Que bueno que no se llevó a nadie
1. drogas varias.
2. whatsapp y/o similares.