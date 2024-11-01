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Un vídeo capta el momento del accidente en calle de León

Un vídeo capta el momento del accidente en calle de León

Un vídeo difundido en redes sociales ha revelado la secuencia completa del accidente ocurrido este martes en la ciudad de León, donde un turismo terminó empotrado contra un comercio. La grabación muestra cómo el vehículo circula a gran velocidad y pierde el control, desviándose de su trayectoria hasta subirse a la acera.

| etiquetas: video , accidente , león
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10 comentarios
7 1 0 K 97 actualidad
LuCiLu #3 LuCiLu
Aparcao.
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avejamdro #1 avejamdro
El turismo que impacta viene de una calle con pendiente en bajada
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Caresth #6 Caresth
#1 La verdad es que no parece una pérdida de control por exceso de velocidad. No cruza la rotonda "tan" rápido. Parece otra cosa.
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avejamdro #9 avejamdro
#6 Más info.: "Un vehículo conducido por un joven de 20 años se ha salido de la vía en las proximidades del final de Padre Isla y ha protagonizado un susto monumental, por culpa de un accidente de tráfico en el que finalmente no ha habido que registrar heridos de consideración. El joven solamente sufre el aturdimiento posterior al impacto.

El conductor ha perdido el control y se ha estrellado contra una panadería cercana, aunque en estos momentos, los agentes de la policía local están trabajando sobre el terreno para determinar el alcance" www.diariodeleon.es/leon/260407/2081212/conductor-20-anos-provoca-espe
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hijomotoss #10 hijomotoss
#6 #7 Yo creo que va distraído y por evitar colisión con el de delante hace una maniobra de evasión que al saltar no tiene tiempo para frenar.
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Herumel #4 Herumel
Solo he visto "Pollo con setas" y algo con ..."atún"
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Galero #5 Galero
Cuando el suelo está mojado, resbala. Es lo que tiene.
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kastanedowski #8 kastanedowski
Yo tenia un coche igualito, son muy buenos y tienen sistema de conduccion.

El conductor debio haberte tenido algun ataque porque no se ven ni intensiones de frenar

Que bueno que no se llevó a nadie
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BastianBaltasarBux #7 BastianBaltasarBux
Apuesto por dos hipótesis (viendo cómo es el coche y sin saber nada más)
1. drogas varias.
2. whatsapp y/o similares.
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nopolar #2 nopolar
Sin conocer los detalles y las causas concretas... apuesto por endurecer los psicotécnicos y hacer algo para quitarles al licencia a todos esos centros donde "pasan la mano" y todo el mundo conoce.
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menéame