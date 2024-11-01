La vida en Venezuela después de Maduro: "Hablar sigue siendo un acto de valentía, pero el miedo va desapareciendo poco a poco"

A pesar de la tranquilidad que supone saber que EEUU 'controla' de alguna u otra forma el país y de que el Gobierno de Delcy Rodríguez está mostrando señales de apertura, la incertidumbre y la prudencia reinan en la nación.
| etiquetas: venezuela , maduro , hablar , miedo , delcy rodríguez
El pueblo está con la revolución bolivariana, esta es la realidad.
El chavismo y la República Bolivariana de Venezuela sobrevivirán al presidente pederasta violador y al asedio de su país de tarados asesinos.
Debe ser un artículo para regres, que se comen de todo lo que les echen sin procesar.