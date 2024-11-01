edición general
La vida en Venezuela después de Maduro: "Hablar sigue siendo un acto de valentía, pero el miedo va desapareciendo poco a poco"

A pesar de la tranquilidad que supone saber que EEUU 'controla' de alguna u otra forma el país y de que el Gobierno de Delcy Rodríguez está mostrando señales de apertura, la incertidumbre y la prudencia reinan en la nación.

Pertinax #1 Pertinax *
Las próximas elecciones, si tienen lugar, como debiera por ley, van a tener si gracia. Aún más que las dos anteriores intuyo.
JuanCarVen #9 JuanCarVen
#1 El régimen que me permite hacer negocios o gente pidiendo democracia. En Irán no les fue muy bien.
alfre2 #7 alfre2
Hoygan, y las actas??? Ya no?
Mltfrtk #10 Mltfrtk
Gabriela, nombre inventado y relato inventado también.
El pueblo está con la revolución bolivariana, esta es la realidad.
El chavismo y la República Bolivariana de Venezuela sobrevivirán al presidente pederasta violador y al asedio de su país de tarados asesinos.
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#12 Pero alma de cántaro, quien controla Venezuela ahora, exactamente los mismos que con Maduro. La realidad que te niegas a ver es tan obvia que hasta un niño se daría cuenta.
Findeton #14 Findeton
#13 Está claro que quien controla Venezuela ahora es Trump.
JuanCarVen #15 JuanCarVen
#14 A USA le importa hacer negocio, y es Delcy la que le ofrece garantías. Deja de engañarte. Tienes ejemplos a lo largo de todo el siglo XX.
Findeton #16 Findeton
#15 ¿Te voy a creer a ti o a Marco Rubio? Perdona que dude de tu palabra vs ls del secretario de estado de EEUU.
#2 Toponotomalasuerte
Después de maduro???? Cambio el régimen venezolano y no me enteré??
Debe ser un artículo para regres, que se comen de todo lo que les echen sin procesar.
Findeton #4 Findeton
#2 Hombre, cositas han cambiado, por ejemplo están soltando a casi todos los presos políticos.
JuanCarVen #8 JuanCarVen
#4 No han tocado nada, van a seguir igual pero ahora con el sello de aprobación de Trump.
Findeton #12 Findeton
#8 Entiendo que eso es lo que os gustaría que pase. Confundes deseo con realidad.
#11 Toponotomalasuerte
#4 los 200 del año pasado tb son por el secuestro de maduro? Ya había cambiado el régimen???
Enero2025 #3 Enero2025
Venezuela se va ha llenar de fachas
Findeton #5 Findeton *
#3 No creo que eso sea peor que lo que tenían antes. Aparte que me da que lo que tú llamas fachas probablemente son socialdemócratas xD
alfre2 #6 alfre2
#5 :troll: :troll: :troll: no sabes lo que dices
