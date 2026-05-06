Víctor de Aldama, sigue en el negocio de hidrocarburos pese a la acusación de fraude en el sector

Aldama participó en febrero en una reunión para la adquisición millonaria de una infraestructura de combustible, tal y como reconoce su socio, el también acusado Claudio Rivas. Acusados por la Audiencia Nacional de conformar una organización criminal que defraudó 182 millones con el IVA. Aldama continúa con sus negocios, vacaciones en Ibiza, monterías, y paga la minuta de uno de los abogados más caros de España aunque tiene sus cuentas bancarias bloqueadas. La UCO aún no ha elaborado el informe patrimonial sobre Aldama.