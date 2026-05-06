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Víctor de Aldama, sigue en el negocio de hidrocarburos pese a la acusación de fraude en el sector

Víctor de Aldama, sigue en el negocio de hidrocarburos pese a la acusación de fraude en el sector

Aldama participó en febrero en una reunión para la adquisición millonaria de una infraestructura de combustible, tal y como reconoce su socio, el también acusado Claudio Rivas. Acusados por la Audiencia Nacional de conformar una organización criminal que defraudó 182 millones con el IVA. Aldama continúa con sus negocios, vacaciones en Ibiza, monterías, y paga la minuta de uno de los abogados más caros de España aunque tiene sus cuentas bancarias bloqueadas. La UCO aún no ha elaborado el informe patrimonial sobre Aldama.

| etiquetas: aldama , hidrocarburos
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7 comentarios
9 2 1 K 93 actualidad
#7 concentrado
La corrupción está tan ligada a nuestro país que ni nacionalizándonos daneses nos la quitaríamos de encima.
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XtrMnIO #3 XtrMnIO
Os acordáis que en un principio de la instrucción salieron noticias sobre que la trama también apuntaba al PP?

Esa vía por supuesto se anuló.

Y por eso este tío sigue libre y disfrutando de su lujosa vida.
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JackNorte #5 JackNorte
Los delincuentes buenos para el pp
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Kantinero #1 Kantinero
Está claro que tiene un pacto con el PP, el suelta el discurso acordado, bien engordado para echar a Sánchez del gobierno y el PP mueve hilos con sus amigos jueces y prensa sobornada para reducirle la pena/absolucion.
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camvalf #2 camvalf
No pasa nada tiene el PPast por lo cual es inmune a todo lo que sea honradez
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alexwing #6 alexwing
Sois unos buleros que acusais sin prueba alguna, en cambio el, esta todo aportando PRUEBAS.
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oceanon3d #4 oceanon3d *
Este tema tiene nombre propio; Alejandro Luzón Cánovas fiscal anticorrupcion procorruccion del Supremo .

El mismo que lleva años intentado cerrar el caso Montoro contra todo criterio.

Mención especial al Coronel Balas de la UCO; el juez catalán del caso cuatro años después aun espera el informe que le pidió de los movimientos bancarios de esta nueva mafia pepera.
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menéame