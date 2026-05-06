Víctor de Aldama, sigue en el negocio de hidrocarburos pese a la acusación de fraude en el sector

Aldama participó en febrero en una reunión para la adquisición millonaria de una infraestructura de combustible, tal y como reconoce su socio, el también acusado Claudio Rivas. Acusados por la Audiencia Nacional de conformar una organización criminal que defraudó 182 millones con el IVA. Aldama continúa con sus negocios, vacaciones en Ibiza, monterías, y paga la minuta de uno de los abogados más caros de España aunque tiene sus cuentas bancarias bloqueadas. La UCO aún no ha elaborado el informe patrimonial sobre Aldama.
| etiquetas: aldama , hidrocarburos
Esa vía por supuesto se anuló.
Y por eso este tío sigue libre y disfrutando de su lujosa vida.
anticorrupcionprocorruccion del Supremo .
El mismo que lleva años intentado cerrar el caso Montoro contra todo criterio.
Mención especial al Coronel Balas de la UCO; el juez catalán del caso cuatro años después aun espera el informe que le pidió de los movimientos bancarios de esta nueva mafia pepera.