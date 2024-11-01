edición general
El victimismo de Toni Cantó tras hundirse en À Punt: "Nunca he tenido una carrera fácil"

Preguntado por el motivo que le ha llevado a volverse a situar en el foco mediático, ha asegurado que no le "preocupa" estar en él: "A mí lo que me preocupa es hacer cosas que me gustan. Y hacer un programa de dos horas y en directo, a mis 61 años que voy a cumplir, es una oportunidad que no podía dejar pasar. Es un auténtico gustazo. Estoy aprendiendo un montón y disfrutándolo muchísimo". Eso sí, tiraba de orgullo y chulería: "Que digan lo que quieran. A mí eso me la refanfinfla. Ladran, luego cabalgamos".

| etiquetas: television , valencia , toni canto , a punt
11 comentarios
#6 BurraPeideira_
Y ser gilipollas tampoco ayuda.
4
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
#6 Pero ser facha-chaquetero, si.
0
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
que hace 0% técnico en varias franjas horarias durante la emisión de su programa y sigue diciendo "atraigo atención al programa". definitivamente, decidió vivir en una realidad paralela y ahí va a seguir hasta que se muera
3
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Las collejas del Sole le dejaron medio tonto, así esta el,
2
#3 Pivorexico
Que pruebe a picar piedra , a ver -
2
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El valenciano afirma que "para bien o para mal atraigo atención al programa" y se muestra convencido de poder romper con lo preconcebido: "Hay mucha gente que llegará al programa de forma sesgada o con prejuicios, pero en cuanto se pegue al televisor un ratito y vea a los suyos, proque procuramos que estén todos debatiendo y argumentando, se quedará con nosotros".
1
jonolulu #5 jonolulu
Es un perdedor nato
1
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#5 Pero que se forra a nuestra costa, ya le encontraran otro chollo para no hacer nada y cobrar
2
#9 slender_1
En su brillante papel de Lola alcanzó su techo  media
0
#7 luckyy
Has probado a hacer alguna cosa bien? Porque siempre bhas sido un negado
0
#11 Bravok1
Me encanta ver llorar a toni cantó, el karma llega tarde o temprano, a esta escoria le ha arrollado como una apisonadora... Pero el subnormal no ha aprendido nada.
0 K 7

