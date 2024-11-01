El victimismo de Toni Cantó tras hundirse en À Punt: "Nunca he tenido una carrera fácil"

Preguntado por el motivo que le ha llevado a volverse a situar en el foco mediático, ha asegurado que no le "preocupa" estar en él: "A mí lo que me preocupa es hacer cosas que me gustan. Y hacer un programa de dos horas y en directo, a mis 61 años que voy a cumplir, es una oportunidad que no podía dejar pasar. Es un auténtico gustazo. Estoy aprendiendo un montón y disfrutándolo muchísimo". Eso sí, tiraba de orgullo y chulería: "Que digan lo que quieran. A mí eso me la refanfinfla. Ladran, luego cabalgamos".
| etiquetas: television , valencia , toni canto , a punt