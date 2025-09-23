edición general
Víctimas de la dana abandonan indignadas Les Corts tras asegurar Mazón que siempre les tiende “la mano”

La oposición secunda la marcha de las afectadas, que consideran que el presidente de la Generalitat estaba “mintiendo”, durante el debate de política general de la Comunidad Valenciana

Comentarios destacados:    
el_Tupac #4 el_Tupac
Así es el populacho. Los dejas morir y los que sobreviven no te aguantan ni una gracia.
7 K 87
carakola #1 carakola
La política que gusta a los españoles. Menos mal que las cloacas mataron a Podemos, nos perderíamos estas cosas. Pffiu!
1 K 31
Skiner #3 Skiner
Mazón mintiendo que cosa más rara no puede ser verdad :troll:
3 K 23
#5 omega7767 *
"..... Mazón que siempre les tiende “la mano”"

mano viene de ano
y por tanto Mazón
les petó el ano


Un nuevo estudio sugiere que las manos evolucionaron a partir del ano [ENG]
www.meneame.net/m/cultura/nuevo-estudio-sugiere-manos-evolucionaron-pa
2 K 20
Deviance #6 Deviance
Cuando veáis el video que no lo he encontrado de momento, y paso de liarme a buscar a fondo ahora, vais a flipar. Lo de este HDLGP no tiene nombre. No se como todavía no le han "limpiao el forro" a este pedazo de sinvergüenza.
0 K 14
OCLuis #7 OCLuis
Mazón miente y la gente le cree sus mentiras porque es Mazón. Luego Mazón aprovecha para robarles y para quitarles medidas de seguridad de la que dependen sus vidas, muriendo los que les han votado y los que no.

Jean Jacques Rousseau se tiraría de los pelos al ver como funciona ese contrato social.
0 K 13
Skiner #10 Skiner
#7 Pero te pongo toros hombre no se que más puedes pedir.
Bomberos y eso no lucen igual :troll:
0 K 7
#8 Albarkas
Que suerte tiene este tipo. En otro tiempo ya llevaría días bajo tierra.
0 K 12
Skiner #11 Skiner *

En su fuero interno Mazón piensa: "Populacho barato" :troll:
0 K 7
Veo #9 Veo
Al final a alguien se le va a ir la cabeza con este tipo... y luego diremos que porqué...
0 K 7
Skiner #12 Skiner
#9 Como mínimo este se merece una bofetada como le dieron a Rajoy.
0 K 7

