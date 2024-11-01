edición general
Un nuevo estudio sugiere que las manos evolucionaron a partir del ano [ENG]

«La característica común entre la cloaca y los dedos es que representan partes terminales», dice la genetista Aurélie Hintermann, quien trabajó con la Universidad de Ginebra durante la investigación y ahora está en el Instituto Stowers en EE. UU. «A veces son el final de tubos en el sistema digestivo, a veces el final de pies y manos, es decir, los dedos. Por lo tanto, ambos marcan el final de algo».

Pertinax #1 Pertinax
#0 Jamás defraudas.
3
satchafunkilus #10 satchafunkilus
#1 si es que la misma palabra lo dice. M-ano.
0
alfon_sico #14 alfon_sico
#10 correcto. El lenguaje siempre te da la clave
0
Arzak_ #11 Arzak_
La mano viene del ano por eso el ojete disfruta con el dedete.
1
Apotropeo #3 Apotropeo
Eso lo explica todo.
En el cole todos mis trabajos manuales eran una mierda
2
devilinside #2 devilinside
«A veces son el final de tubos en el sistema digestivo, a veces el final de pies y manos, es decir, los dedos. Por lo tanto, ambos marcan el final de algo». Y a veces terminan unos en el otro
0
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
Biológicamente es correcto.

Como el ano, para algunas cosas, se necesita el de otro, pues salen las manos para que te puedas zurrar la sardina cuando no tienes a nadie cerca.
0
Asimismov #12 Asimismov
Somos deuteróstomos, todo viene del culo de lo contrario seríamos protóstomos.
0
#4 JanSolo
Claro, y la raíz que también es terminal. Por eso la de ese de los Andy y Lucas parece un ano.
0
Jaime131 #6 Jaime131
Eso explica que a algunos nos guste tanto tocar culos.
0
FrayM #7 FrayM
Es que va implícito en el nombre: m-ano :-|
0
#13 fasta
Con algo hay que limpiarse el ojete...
0
#5 xavigo
Ahora entiendo de dónde viene “culo o codo”
0
watari75 #8 watari75
Cómo no nos dimos cuenta. Si lo dice hasta el nombre!
Manos y Cayetanos,
todos provienen del ano.
0

