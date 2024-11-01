Un nuevo estudio sugiere que las manos evolucionaron a partir del ano [ENG]

«La característica común entre la cloaca y los dedos es que representan partes terminales», dice la genetista Aurélie Hintermann, quien trabajó con la Universidad de Ginebra durante la investigación y ahora está en el Instituto Stowers en EE. UU. «A veces son el final de tubos en el sistema digestivo, a veces el final de pies y manos, es decir, los dedos. Por lo tanto, ambos marcan el final de algo».