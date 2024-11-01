El vicepresidente de EEUU dice que los extraterrestres son “demonios” y asegura estar “obsesionado” con los ovnis

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha dicho que cree que los extraterrestres son “demonios”. Mientras continúa la guerra en Irán, los precios de la gasolina y los alimentos se disparan y el caos persiste en los aeropuertos estadounidenses debido al cierre parcial del gobierno, Vance apareció en el pódcast conservador Benny Show, publicado el pasado sábado, para prometer que dedicará tiempo a investigar lo que él llama su “obsesión” con los ovnis y los visitantes extraterrestres.