La “obsesión” del vicepresidente de Estados Unidos con los ovnis: dice que los extraterrestres son “demonios”

JD Vance prometió examinar la información del Gobierno con respecto a esos objetos no identificados.Tras el cruce entre Donald Trump y Barack Obama, el funcionario aseguró que "llegará al fondo de los archivos sobre ovnis" como hicieron con Epstein
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Buscar señales de civilizaciones alienígenas es ciencia basada en la abrumadora probabilidad de que no estemos solos en el Universo.
Atribuir los avistamientos de ovnis a naves de civilizaciones extraterrestres con un increíble desarrollo tecnológico y patéticas capacidades de camuflaje es magufismo de cuentistas iletrados.
Comprensión cristiana, dice. Tremendo oxímoron.