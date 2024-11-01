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La “obsesión” del vicepresidente de Estados Unidos con los ovnis: dice que los extraterrestres son “demonios”

La “obsesión” del vicepresidente de Estados Unidos con los ovnis: dice que los extraterrestres son “demonios”

JD Vance prometió examinar la información del Gobierno con respecto a esos objetos no identificados.Tras el cruce entre Donald Trump y Barack Obama, el funcionario aseguró que "llegará al fondo de los archivos sobre ovnis" como hicieron con Epstein

| etiquetas: jd vance , extraterrestre , demonios , eeuu
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5 comentarios
7 1 0 K 91 actualidad
#2 amusgada
¿y si en vez de subir cada rebuzno del naranjito sacamos cosas más interesantes? Bah, digo.

Fans de Contact, agarrarsus www.eldiario.es/sociedad/cientificos-seti-descubren-llevamos-decadas-h
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Cuñado #5 Cuñado *
#2 La búsqueda de señales extraterrestres y los avistamientos de ovnis sólo tienen relación en el mundo de Ikerjiménezes y gentuza semejante.

Buscar señales de civilizaciones alienígenas es ciencia basada en la abrumadora probabilidad de que no estemos solos en el Universo.

Atribuir los avistamientos de ovnis a naves de civilizaciones extraterrestres con un increíble desarrollo tecnológico y patéticas capacidades de camuflaje es magufismo de cuentistas iletrados.
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pepel #4 pepel
Tiene pánico a que aparezca el perro de Milei.
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JackNorte #3 JackNorte
Para abarcar todos los fantasmas miedos y desconocimiento de algunos humanos , son necesarios miles de demonios.
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Cuñado #1 Cuñado
describió su creencia como una comprensión cristiana de "seres celestiales que vuelan por ahí y hacen cosas raras a la gente"

Comprensión cristiana, dice. Tremendo oxímoron.
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menéame