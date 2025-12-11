·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5

18
clics
El viaje del ministro Puente a China para comprar trenes que desata el descontento de los fabricantes españoles
Puente aterrizó este miércoles en Shanghai en su primer viaje al país asiático para explorar operaciones para la posible compra de trenes
|
etiquetas:
:
ministro
,
óscar
,
puente
5
0
0
K
54
actualidad
15 comentarios
#1
Quaid
*
Si los trenes que hacéis son una puta mierda, qué esperáis? Fabricar en España y europa es demasiado costoso y un laberinto burocrático.
2
K
26
#2
aPedirAlMetro
*
#1
Esperan lo mismo que el resto de las empresas, comprar ellos en China, ensamblar en España, y que les compres ellos.
Si les compras tu directamente a China, entonces mal.
Cosas de liberales:
Libre mercado bien... cuando domino el mercado porque soy el mas competitivo.
Cuando no... proteccionismo, y "comercio de proximidad"!
7
K
70
#3
NoMeVeas
#2
Venía a esto. Ya se ha dicho, me voy
0
K
7
#5
powernergia
#1
#2
#3
No de dónde sacamos que los trenes que se fabrican en España son una mierda ni que solo ensamblan piezas chinas.
En España se siguen haciendo muy buenos trenes, y me parece fatal que se compren fuera, creo que es una queja razonable, que parece que ahora hay que adorar todo lo chino.
Si se van a China es porque son más baratos, no hay ninguna otra razón.
#4
No veo la ventaja de no proteger una industria nacional puntera y eficiente.
2
K
24
#6
aPedirAlMetro
*
#5
"No veo la ventaja de no proteger una industria nacional puntera y eficiente."
Estoy de acuerdo. Yo solo pido coherencia en el discurso.
Esperaria por ejemplo que las empresas de trenes españoles que protestan, no compren componentes fuera de España, si alguna empresa española los produce localmente
0
K
7
#8
borteixo
#5
hay otra: los entregan en pocos meses, en alemania comenta que tardan hasta 60 meses.
0
K
10
#9
Veelicus
#5
Proteger la industria patria esta bien si luego respetamos que otros hagan lo mismo.
Pero pienso que es mas interesante llegar a acuerdos con un pais que tecnologicamente nos ha dejado muy atras, porque un gobierno tiene que tener todos los sectores de la economia española en mente, no solo una, y quizas a cambio de esos trenes ellos nos compran algun otro producto nuestro o ponen sus fabricas de coches en España.
0
K
11
#11
sxentinel
#5
Ojo con lo de punteros que Talgo no es la que era ni mucho menos. Talgo se ha dormido en los laureles y ahora Renfe y Adif están pagando los platos rotos encarnados en los Avril, fuente de mil problemas en las lineas.
Estoy completamente de acuerdo en proteger nuestra industria, pero no si es por que han pasado de hacer las inversiones necesarias, que todo el jaleo de las fusiones de Talgo viene porque han pasado de invertir en sus fabricas y no dan a basto para fabricar las unidades comprometidas.
0
K
10
#10
Priorat
#1
Cualquier tren que se venda en Europa debe pasar el mismo laberinto.
Y la verdad, en general estoy muy, muy satisfecho de estos laberintos europeos que, por ejemplo, evitan que comamos una mierda de comida como en EE.UU. Por poner un mero ejemplo
0
K
12
#13
Quaid
#10
Comes otras mierdas.
0
K
20
#14
ap31r0n
#1
basandonos en la experiencia del gobierno comprando las pulseras anti violadores, que puede ir mal?
0
K
9
#15
Quaid
*
#14
hay que colocar a mucho enchufado, y no hay dinero para trenes.
0
K
20
#7
Cehona
Óscar Puente ha salido escaldado de los Talgo. Culpable de tantas incidencias y de suprimir los Avlo de Madrid-Barcelona
Por mucho que este dentro la SEPI, solo para que no fuera absorbida por los húngaros trumpistas.
0
K
13
#4
Veelicus
Hace bien España en estrechar lazos con China, son el futuro y si jugamos bien nuestras cartas podemos ser su mejor aliado en Europa, desde luego desde el punto de vista historico tenemos una gran ventaja frente al resto, lamentablemente cuando la derechona llegue al poder lo jodera todo para seguir a pies puntillas lo que manden desde Washington
0
K
11
#12
Pepepistolas
Hacer negocios con China ese adalid de las libertades bien, hacerlo con USA esa dictadura del zanahorio , mal. Lo que hay que leer....
0
K
7
