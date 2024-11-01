Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo [ENG]  

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo (unos 303.000 millones de barriles), pero las sanciones de Estados Unidos han limitado su capacidad para exportar crudo y aprovechar plenamente este recurso. El presidente Trump ha afirmado que Estados Unidos tomaría el control de las reservas de petróleo de Venezuela e invitaría a empresas estadounidenses a invertir en la reconstrucción de la debilitada industria petrolera del país tras una operación militar que capturó al presidente Nicolás Maduro.