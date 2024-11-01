edición general
Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo [ENG]

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo [ENG]  

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo (unos 303.000 millones de barriles), pero las sanciones de Estados Unidos han limitado su capacidad para exportar crudo y aprovechar plenamente este recurso. El presidente Trump ha afirmado que Estados Unidos tomaría el control de las reservas de petróleo de Venezuela e invitaría a empresas estadounidenses a invertir en la reconstrucción de la debilitada industria petrolera del país tras una operación militar que capturó al presidente Nicolás Maduro.

7 comentarios
#4 Grahml
Aquí Trump se puso cachondo viendo esta gráfica y lo cerca que tienen esas reservas

x.com/i/status/1667682589333659648

(Y los canadienses que no se crean que Trump se ha olvidado de ellos)  media
2
#3 jonolulu
La casualidad
1
#1 ewok
"Su petróleo".
0
#5 calde
#1 Tienen mucho petróleo, pero no es suyo, es de los que viven a 10.000 km de distancia. Falta añadir esta nota en el mapa...
0
#6 powernergia
Una cosa son las reservas y otra la disponibilidad de las mismas.

Esa comparativa no tiene sentido.
0
#2 DobleCapital
Y pronto en vez de ser controladas por el chavismo para pagar la nómina de los funcionarios venezolanos, ahora las controlará EEUU para pagar la nómina de los funcionarios venezolanos.
0
#7 Mimaus
Ahora serán reservas robadas
0

