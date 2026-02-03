Venezuela: Redemocratizar la sociedad y la política para salir de la situación colonial

El Madurismo no solo sepultó lo progresivo del Chavismo sino liquidó la democracia. Los eventos del 3 de enero, con la agresión norteamericana significaron un golpe profundo a la República y la apertura de una situación colonial que expresa de manera nítida la derrota histórica del proyecto bolivariano y del socialismo del siglo XXI que encarnó Hugo Chávez Frías. Esa es una realidad concreta para reformular la política desde los sectores democráticos, populares, progresistas y de izquierda.
| etiquetas: estados unidos , imperialismo , venezuela
Si no estuviera tan bien protegido le lanzaban un piolet los suyos por si se le ocurría volver.
Ya USA no se corta un pelo y te dice q provocan hambre y pobreza en Iran y en Cuba para q se subleve el pueblo.....
Q igual lo q sobraba era USA....