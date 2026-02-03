edición general
Venezuela: Redemocratizar la sociedad y la política para salir de la situación colonial

El Madurismo no solo sepultó lo progresivo del Chavismo sino liquidó la democracia. Los eventos del 3 de enero, con la agresión norteamericana significaron un golpe profundo a la República y la apertura de una situación colonial que expresa de manera nítida la derrota histórica del proyecto bolivariano y del socialismo del siglo XXI que encarnó Hugo Chávez Frías. Esa es una realidad concreta para reformular la política desde los sectores democráticos, populares, progresistas y de izquierda.

#1 colemur
O vendes el país al extranjero o sales de la situación colonial, pero las dos cosas a la vez no se puede, que son contrarias.
Findeton #2 Findeton
Algunos solo critican el madurismo cuando ya no está Maduro.
Tertuliano_equidistante #4 Tertuliano_equidistante
Son unos cachondos… todo estaba bien, el que sobraba era Maduro.
Si no estuviera tan bien protegido le lanzaban un piolet los suyos por si se le ocurría volver.
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#4 Pues una cosa te voy a decir:

Ya USA no se corta un pelo y te dice q provocan hambre y pobreza en Iran y en Cuba para q se subleve el pueblo.....

Q igual lo q sobraba era USA....
salchipapa77 #3 salchipapa77
Monederobailando.gif
