Venezuela decreta siete días de duelo en honor a mártires asesinados por EE.UU

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en homenaje a los militares y civiles que murieron defendiendo la soberanía venezolana y al presidente Nicolás Maduro, durante la agresión perpetrada por Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero. La mandataria reiteró el compromiso del Gobierno Bolivariano con la paz, la soberanía nacional y la liberación del presidente constitucional y la primera combatiente, Cilia Flores, secuestrados por comandos especializados de EE. UU.
Hubo un acta que se mostró en TV para "demostrar" que las actas pulicadas eran falsas, con la mala suerte de que mostró el código QR y con ello demostró que el acta buena es la que está publicada en la web, porque es la que coincide lo que pone el QR
x.com/cesarbaezc/status/1820840242795999270
