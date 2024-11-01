edición general
Venezuela decreta siete días de duelo en honor a mártires asesinados por EE.UU

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en homenaje a los militares y civiles que murieron defendiendo la soberanía venezolana y al presidente Nicolás Maduro, durante la agresión perpetrada por Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero. La mandataria reiteró el compromiso del Gobierno Bolivariano con la paz, la soberanía nacional y la liberación del presidente constitucional y la primera combatiente, Cilia Flores, secuestrados por comandos especializados de EE. UU.

anarion321 #1 anarion321
A ver si les da por decretar también la publicación de actas electorales.
K 70
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 ya lo hizo la Corina premio nobel de la no paz.
K 49
anarion321 #4 anarion321
#3 Entiendo que te refieres a estas que nadie ha refutado ni una sola como falsa resultadosconvzla.com/
K 7
carakola #5 carakola
#4 Bulo.
K 27
anarion321 #8 anarion321
#5 Que pena da que solo puedas decir eso sin prueba alguna porque absolutamente ningún acta se ha probado como falsa, bueno, corrijo.

Hubo un acta que se mostró en TV para "demostrar" que las actas pulicadas eran falsas, con la mala suerte de que mostró el código QR y con ello demostró que el acta buena es la que está publicada en la web, porque es la que coincide lo que pone el QR

x.com/cesarbaezc/status/1820840242795999270

cc #6
K 11
carakola #9 carakola
#8 Ya se desmontó en su día, solo vienes a intoxicar.
K 27
anarion321 #12 anarion321
#9 Ha bajado de pena a tristeza el que no puedas más que afirmar sin prueba alguna.
K 8
carakola #13 carakola
#12 Años con la misma propaganda. No seas patético, anda, que ya huele.
K 20
anarion321 #15 anarion321
#13 Años sin poder aportar ni una sola prueba que la desmienta, patético es poco sí :popcorn:
K 8
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#8 Tu si que das pena creerte algo de esa traidora que ni Trump la soporta
K 23
#18 Nasser
#5 bulo
K 7
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 Ni que nadie tampoco se las cree, por ser un montaje de esa traidora,
K 20
mente_en_desarrollo #17 mente_en_desarrollo
#1 Está claro:
1 Voto para Delcy.

Ganadora y presidenta por unanimidad de los votos.

Ahora, el resto es irrelevante.
K 12
Don_Pixote #19 Don_Pixote
#1 se las llevaron los Delta Force
K 8
anarion321 #20 anarion321
#19 maldito Trump. Seguro que es un plan para mostrarlas en el juicio y dejar al mundo ensimismado cuando se pruebe que Maduro en realidad ganó las elecciones y es el presi legítimo.
K 16
#10 Daniel2000
Mártires ... camaradas ... revolucionarios ... compañeros ... "primera combatiente" (la mujer de Maduro).

Si es que se os tiene que querer a la fuerza ... si soy mas adorables que un oso amoroso.
K 23
#14 anamabel
#10 La primera combatiente es la premio Nobel de la Paz, que se adelantó a todos pidiendo la injerencia yanki.
K 9
#16 Daniel2000
#14 Según el "regimen" bolivariano revolucionario venezolano, la Cilia Flores (exposa de maduro) es la primera combatiente.

Si, la que comía en Salt Bae en Estambul ... la misma
K 12
txillo #2 txillo
La Delcy esta quiere soplar y sorber a ma vez.
K 13
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
para mi que es algo que llevan las arepas, porque aquello ni con los chavistas, la oposcion, los yankees, los venezolanos...a ver si al final va a ser la harina de las arepas esas
K 7

