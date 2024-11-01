Venezuela decreta siete días de duelo en honor a mártires asesinados por EE.UU

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en homenaje a los militares y civiles que murieron defendiendo la soberanía venezolana y al presidente Nicolás Maduro, durante la agresión perpetrada por Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero. La mandataria reiteró el compromiso del Gobierno Bolivariano con la paz, la soberanía nacional y la liberación del presidente constitucional y la primera combatiente, Cilia Flores, secuestrados por comandos especializados de EE. UU.