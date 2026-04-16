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Venecia se hunde, y quizá haya que reubicarla para salvarla: "El resultado sería una pseudo Venecia de plató de cine"

Venecia se hunde, y quizá haya que reubicarla para salvarla: "El resultado sería una pseudo Venecia de plató de cine"

Que Venecia se hundía ya se sabía. Pero la subida del mar provocada por el cambio climático puede dejar obsoletos los sistemas de protección frente al acqua alta que ha puesto en marcha esta ciudad, una joya del patrimonio arquitectónico y cultural sin igual en el mundo...Soluciones aún más radicales, ambiciosas -y controvertidas- para salvar a la Serenísima. Son cuatro: barreras móviles, un dique que rodee el centro de la ciudad, el cierre total de la laguna y el traslado de la urbe y todos sus habitantes a un lugar más elevado en tierra firme

| etiquetas: venecia , hundimiento , reubicación
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4 comentarios
5 3 0 K 97 MAmbiente
Connect #4 Connect *
Lo curioso del caso es que hace cuatro o cinco siglos el problema era el contrario. La laguna se secaba porque los sedimentos de los ríos de los Alpes iban empujando el agua y perdían la profundidad de su puerto que tanto les hizo prosperar.

Así que desviaron ríos y construyeron esos famosos canales para evitar que los sedimentos se depositaran en la laguna

El desvío de ríos (entre ellos el río Brenta) y el mayor uso de esas aguas a medida que las poblaciones y ciudades y ciudades iban creciendo, y sobre todo la construcción de grandes embalses en la era moderna, redujeron tanto esos sedimentos que ahora ue ahora ya se está hundiendo.
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#1 villarraso1978
Fui en 1995 a Venecia y decían que no iba a durar en pie más de 10 años por la subida del nivel del mar y las oleadas de turistas... 30 años han pasado y siguen con lo mismo
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Que no se entere trump.
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menéame