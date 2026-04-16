Venecia se hunde, y quizá haya que reubicarla para salvarla: "El resultado sería una pseudo Venecia de plató de cine"

Que Venecia se hundía ya se sabía. Pero la subida del mar provocada por el cambio climático puede dejar obsoletos los sistemas de protección frente al acqua alta que ha puesto en marcha esta ciudad, una joya del patrimonio arquitectónico y cultural sin igual en el mundo...Soluciones aún más radicales, ambiciosas -y controvertidas- para salvar a la Serenísima. Son cuatro: barreras móviles, un dique que rodee el centro de la ciudad, el cierre total de la laguna y el traslado de la urbe y todos sus habitantes a un lugar más elevado en tierra firme