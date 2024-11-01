Me vendieron por 300€ a una red de trata: Así escapé de la prostitución  

¿Cómo es ser vendida por 300€ a un proxeneta con tan solo 17 años y pasar 5 largos años ejerciendo la prostitución? ¿Cómo funciona el sistema prostitucional? ¿Cómo es el día a día en un prostíbulo? ¿Cómo se convive con el miedo y la violencia diaria? Hoy me siento a charlar con Amelia Tiganus, escritora, activista abolicionista y superviviente de la trata de mujeres, que me responde a todas estas preguntas y me explica cómo fueron esos años ejerciendo la prostitución en más de 40 prostíbulos por toda España
sistema prostitucional
Sistemas coercitivos. El miembro de una secta que se suicida, ¿se suicida o lo han asesinado? Pues yo creo que hay un poco de ambas cosas.