Me vendieron por 300€ a una red de trata: Así escapé de la prostitución

Me vendieron por 300€ a una red de trata: Así escapé de la prostitución  

¿Cómo es ser vendida por 300€ a un proxeneta con tan solo 17 años y pasar 5 largos años ejerciendo la prostitución? ¿Cómo funciona el sistema prostitucional? ¿Cómo es el día a día en un prostíbulo? ¿Cómo se convive con el miedo y la violencia diaria? Hoy me siento a charlar con Amelia Tiganus, escritora, activista abolicionista y superviviente de la trata de mujeres, que me responde a todas estas preguntas y me explica cómo fueron esos años ejerciendo la prostitución en más de 40 prostíbulos por toda España

Supercinexin
A ver si ponéis este vídeo también unas semanitas en la cabecera de Menéame, @Eirene @Imparsifal ¿no?
poxemita
#1 supongo que eso se resolvería con un clásico de Menéame, "pay them", el "more" no hace falta.
Supercinexin
#3 , el "more" no hace falta.

xD
Mltfrtk
"... explica cómo fueron esos años ejerciendo la prostitución en más de 40 prostíbulos por toda España; el primer país de la Unión Europea en consumo de prostitución y donde cuatro de cada diez hombres reconocen haber pagado por tener sexo."
Battlestar
Estoy recibiendo mensajes contradictorios, entonces... ¿se prostituía o era victima de trata?

sistema prostitucional
Lo siento, pero tengo que ser honesto, me ha hecho gracia el termino por algún motivo. Probablemente porque lo primero que he pensado es "mira, una forma excelente de llamar a nuestra monarquía parlamentaria que no se me había ocurrido antes"
Mltfrtk
#4 En el vídeo lo explica.
ldoes
#4 ¿se prostituía o era victima de trata?
Sistemas coercitivos. El miembro de una secta que se suicida, ¿se suicida o lo han asesinado? Pues yo creo que hay un poco de ambas cosas.
