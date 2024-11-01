“Veintiocho mil muertes al año”: El inusual comentario de Donald Trump sobre las mordeduras de serpiente en Perú

Estas fueron las palabras exactas de Donald Trump: «Perú es conocido por ser un lugar duro en términos de las criaturas físicas que se arrastran ahí. 28 mil personas mueren al año por mordeduras de serpiente, la víbora, dicen que es la más venenosa del mundo». Sin embargo, la información disponible desmiente al gobernante. Un estudio indica que se registraron más de 1500 casos de intoxicación por mordedura de serpiente hasta fines de septiembre del 2023, pero se reportaron 9 fallecimientos.
1.500 afectados y 9 muertos ... Vs 28.000
No es lo que diga su Emperador. Es que como lo dice el Emperador todos le creen.
Y sale inmune de las consecuencias.
En círculos educativos nos reíamos cuando en USA se enseñaban estupideces en las clases, pero seguramente se estaba preparando el terreno para showmans como este