edición general
7 meneos
9 clics
“Veintiocho mil muertes al año”: El inusual comentario de Donald Trump sobre las mordeduras de serpiente en Perú

“Veintiocho mil muertes al año”: El inusual comentario de Donald Trump sobre las mordeduras de serpiente en Perú

Estas fueron las palabras exactas de Donald Trump: «Perú es conocido por ser un lugar duro en términos de las criaturas físicas que se arrastran ahí. 28 mil personas mueren al año por mordeduras de serpiente, la víbora, dicen que es la más venenosa del mundo». Sin embargo, la información disponible desmiente al gobernante. Un estudio indica que se registraron más de 1500 casos de intoxicación por mordedura de serpiente hasta fines de septiembre del 2023, pero se reportaron 9 fallecimientos.

| etiquetas: serpientes , mordedura , trump , perú
5 2 0 K 65 actualidad
9 comentarios
5 2 0 K 65 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Los adultos y trabajadores agrícolas fueron los más afectados. Se reportaron 9 fallecimientos, distribuidos en Loreto (4), San Martín (2), Junín (2) y Cusco (1).

1.500 afectados y 9 muertos ... Vs 28.000
2 K 58
Romfitay #3 Romfitay
Apología del cuñadismo más patán y cateto.
1 K 28
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Llevamos viendo un año el nivel de ignorancia de los pobladores del Imperio.

No es lo que diga su Emperador. Es que como lo dice el Emperador todos le creen.
0 K 14
#4 Jacusse
Suelta cifras sin ningún tipo de conocimiento.

Y sale inmune de las consecuencias.
0 K 10
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Trump es como un director de circo de 4 pistas; con un público formado por idiotas mayormente y por personas que solo vamos a ver como se tragan sus ocurrencias mientras aplauden
En círculos educativos nos reíamos cuando en USA se enseñaban estupideces en las clases, pero seguramente se estaba preparando el terreno para showmans como este
0 K 8
#6 pirat
Es difícil de explicar que semejante patán se hiciera rico... a no ser que su papá ya lo fuera...
0 K 8
#7 pirat *
Los pijos universitarios que se van allí buscando la excelencia, vuelven sorprendidos por lo fáciles y poco exigentes que son con los exámenes.
0 K 8
#8 sliana
Si solo son 9 no puede invadir peru, verdad?
0 K 7
nosomosnaiderl #9 nosomosnaiderl
Trumpadas.
0 K 6

menéame