Un vecino de Meira (Moaña) tenía a 22 perros de raza podenco enjaulados, esqueléticos y con sarna  

El Seprona de la Guardia Civil, en colaboración con la Protectora de Animales do Morrazo, liberó ayer a 22 perros (16 hembras y 6 machos) que se encontraban dentro de un galpón en la parroquia de Meira, en Moaña. Los encontraron enjaulados, esqueléticos, con sarna y en una situación «terrible», manifestó la presidenta de Protectora, Laura Soliño. Estaban destinados a la caza y para que no ladrasen el propietario había instalado un sistema de aspersores dentro del galpón, haciendo que estuvieran todo momento «sobre un suelo mojado»...
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¿Por qué lo sé? Porque fui yo quien se lo comunicó.
A saber la de perros que han sufrido en esas condiciones a lo largo de estos años.
Tremenda la dejadez que existe con estos temas, de verdad.
A saber como habrán quedado estos animales. El cuerpo se recupera con cuidados y atenciones, pero la mente es otra cosa. Suerte que si algo define a los perros es su adaptabilidad y basta con que caigan en buenas manos para que olviden todos sus traumas con más o menos tiempo.