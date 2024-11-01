Un vecino de Meira (Moaña) tenía a 22 perros de raza podenco enjaulados, esqueléticos y con sarna  

El Seprona de la Guardia Civil, en colaboración con la Protectora de Animales do Morrazo, liberó ayer a 22 perros (16 hembras y 6 machos) que se encontraban dentro de un galpón en la parroquia de Meira, en Moaña. Los encontraron enjaulados, esqueléticos, con sarna y en una situación «terrible», manifestó la presidenta de Protectora, Laura Soliño. Estaban destinados a la caza y para que no ladrasen el propietario había instalado un sistema de aspersores dentro del galpón, haciendo que estuvieran todo momento «sobre un suelo mojado»...