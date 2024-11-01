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Un vecino de Meira (Moaña) tenía a 22 perros de raza podenco enjaulados, esqueléticos y con sarna

Un vecino de Meira (Moaña) tenía a 22 perros de raza podenco enjaulados, esqueléticos y con sarna  

El Seprona de la Guardia Civil, en colaboración con la Protectora de Animales do Morrazo, liberó ayer a 22 perros (16 hembras y 6 machos) que se encontraban dentro de un galpón en la parroquia de Meira, en Moaña. Los encontraron enjaulados, esqueléticos, con sarna y en una situación «terrible», manifestó la presidenta de Protectora, Laura Soliño. Estaban destinados a la caza y para que no ladrasen el propietario había instalado un sistema de aspersores dentro del galpón, haciendo que estuvieran todo momento «sobre un suelo mojado»...

| etiquetas: galpón , moaña , podenco , enjaulado , sarna , esquelético , aspersor
16 7 0 K 229 Abuso_Animal
10 comentarios
16 7 0 K 229 Abuso_Animal
Comentarios destacados:    
mund4y4 #2 mund4y4
La Guardia Civil de Moaña sabía de esto desde hace al menos 16 años.
¿Por qué lo sé? Porque fui yo quien se lo comunicó.
A saber la de perros que han sufrido en esas condiciones a lo largo de estos años.
Tremenda la dejadez que existe con estos temas, de verdad.
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Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#2 Tengo amigos de la zona y confirman que están hasta las narices de los cazadores de la zona y sus costumbres asalvajadas.
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makinavaja #9 makinavaja *
#2 Seguro que los cazadores de la zona invitan a buenos almuerzos a alguno de la GC de ahi.... :-D :-D :-D
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Ukchay #7 Ukchay
#6 asi nos va en meneame con gente que presume de su ignorancia
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#8 cocococo
#7 Que estudien los caballos, que tienen la cabeza más grande.
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#1 Pixmac *
Más info, que no sale en la web de la noticia: De los 22 perros, 13 no tenían microchip y algunas hembras mostraban signos de haber parido hace poco.
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Nube_Gris #10 Nube_Gris
Los perros tienen cierto carácter, cierta personalidad y ciertos comportamientos fruto de sus vivencias.

A saber como habrán quedado estos animales. El cuerpo se recupera con cuidados y atenciones, pero la mente es otra cosa. Suerte que si algo define a los perros es su adaptabilidad y basta con que caigan en buenas manos para que olviden todos sus traumas con más o menos tiempo.
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#3 cocococo *
Hace unos días viajé a una cuidad en guagua (autobús en idioma raro de la península) aquí en Canarias y estaba llena de latinoamericanos (me pareció como estar en Venezuela, Cuba y Colombia al mismo tiempo). Muchos como siempre, hablando alto, usando los móviles a manos libres, escuchando música latinoamericana sin auriculares, un ambiente muy ruidoso como de costumbre, pero eso no me llamó la atención sino que casi todos, por no decir todos, a cada rato se rascaban la cabeza, muchos se…   » ver todo el comentario
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Ukchay #5 Ukchay *
#3 #_3 Yo he venido aquí a soltar mi mierda :ffu:... y me importa tres c*j*nes lo que diga la noticia... :foreveralone:
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#6 cocococo
#5 ¿Qué noticia? A Menéame se viene a leer los titulares, nada más. En el titular se habla de la sarna.
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menéame