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El Vaticano confirma oficialmente que el Papa dará un histórico discurso en el Congreso el 8 de junio

La Santa Sede publica el programa del viaje de León XIV a España, que incluye encuentros con migrantes, personas sin hogar y reclusos, pero aún no prevé una cita con víctimas de pederastia del clero.

| etiquetas: congreso , vaticano , papa , discurso
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17 comentarios
6 1 0 K 77 actualidad
#3 xaxipiruli
que asco, ¿No estabamos en un estado aconfesional?, que se vaya a vistaalegre
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devilinside #8 devilinside
#3 Sintiéndolo mucho (mira mi nick) voy a discrepar. El mamón este está pluriempleado y también es Jefe de un Estado bonsai
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#9 xaxipiruli *
#8 Tienes razón, esperemos que vaya cómo representante del Vaticano.
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devilinside #12 devilinside
#9 De todas formas, la chapa se la da a los diputados no a nosotros, afortunadamente
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PasaPollo #10 PasaPollo
#3 Es también un jefe de Estado. Por ejemplo, hace tres años Gustavo Petro también dio un discurso ante una sesión conjunta de las Cortes.
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#13 xaxipiruli
#10 No había caído: claro, viene Jorge Mario Bergoglio como jefe de Estado del Vaticano, no como el Papa, máximo representante de una institución religiosa.

Aun así, el criterio es cuanto menos curioso. Esperemos que cuando se interese un alcalde de algún municipio, o cualquier otro representante institucional, en utilizar el Congreso para dar un discurso, los aceptemos encantados, dado que es el lugar idóneo para ello… claro, no hay sitios mejores.
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PasaPollo #14 PasaPollo
#13 Bergoglio no viene, eso sí te lo puedo asegurar.
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#15 xaxipiruli
#14 Disculpa, es que no estoy acostumbrado a los nombres de los jefes de estados del vaticano. Robert Francis Prevost
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PasaPollo #16 PasaPollo
#15 Verás, el discurso se lo da a las Cortes, no es que utilice el Congreso para dar un discurso a quien se quiera acercar. Es el jefe de un Estado teocrático con un soft-power inmenso. Le veo la lógica, lo que no implica que me parezca bien.
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#17 xaxipiruli
#16 Te comprendo, y agradezco mucho tus comentarios. Me he dejado llevar por el rechazo que me genera la influencia pública de una institución religiosa en espacios institucionales del Estado.
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Escafurciao #11 Escafurciao
#3 yo solo por como le cae a Trump tengo fé en lo que diga y que mejor sitio que uno lleno de mentiras y odios, gracias Jesús... quintero.
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Esteban_Rosador #6 Esteban_Rosador
Tiene muchos interesantes: de la pederastia en la iglesia, de los privilegios de la iglesia heredados del franquismo, de las inmatriculaciones, etc.

Si va solo a dar un sermón , mejor que se calle.
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#7 Leon_Bocanegra *
Que dice Fedeguico que este papa es aún más rojo que el anterior y que solo viene a Tenerife a apoyar a los inmigrantes.
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#1 VFR
Según de lo que hable será curioso ver quien le aplaude
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taSanás #5 taSanás
La pleitesía de un gobierno democrático a la iglesia me revuelve el estómago
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Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
El parque de infantes hispanos es soculento e indefenso.
Está panda de Sin Nombre no merecen menos que la perpetua.
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#2 angar300
¿Que Dios no existe?
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menéame