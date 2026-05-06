El Vaticano confirma oficialmente que el Papa dará un histórico discurso en el Congreso el 8 de junio

La Santa Sede publica el programa del viaje de León XIV a España, que incluye encuentros con migrantes, personas sin hogar y reclusos, pero aún no prevé una cita con víctimas de pederastia del clero.
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Aun así, el criterio es cuanto menos curioso. Esperemos que cuando se interese un alcalde de algún municipio, o cualquier otro representante institucional, en utilizar el Congreso para dar un discurso, los aceptemos encantados, dado que es el lugar idóneo para ello… claro, no hay sitios mejores.
Si va solo a dar un sermón , mejor que se calle.
Está panda de Sin Nombre no merecen menos que la perpetua.