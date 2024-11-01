Varios heridos después de un ataque iraní con misiles al Aeropuerto Internacional de Dubai [eng]

La autoridad oficial confirmó hace unos momentos un "incidente" en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB). Los equipos de emergencia se activaron de inmediato y el incidente se está gestionando en coordinación con las autoridades competentes, según un comunicado.
Además el peligro no solo son los misiles de Irán sino la defensa antiaérea, que puede impactar en cualquier lado.
"«El aeropuerto de Dubai confirma que un incidente en el Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB) causó daños menores, que rápidamente fueron controlados»"
El Aeropuerto Internacional Zayed es estratégicamente crucial por varias razones:
1. Segundo aeropuerto más grande de los EAU
Después del Aeropuerto Internacional de Dubái, es el segundo en importancia del país.
2. Hub de Etihad Airways
Es la base principal de Etihad Airways, la aerolínea
Había mucha gente internacional y son datos diferenciadores fundamentales.
- Base de Al Dhafra (Abu Dhabi) - Instalación aérea de EE.UU.
- Puerto Jebel Ali (Dubái) - Base de la Quinta Flota de EE.UU. y centro logístico militar
- Aeropuerto Internacional Zayed - Utilizado para operaciones militares de coalición
Los países que alojan bases de EE.UU. desde donde se han lanzado los ataques contra Irán o desde donde se coordinan esos ataques, se les considera cómplices de la agresión estadounidense. Es lo que dicen los iraníes.