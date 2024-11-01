edición general
12 meneos
31 clics
Varios heridos después de un ataque iraní con misiles al Aeropuerto Internacional de Dubai [eng]

Varios heridos después de un ataque iraní con misiles al Aeropuerto Internacional de Dubai [eng]

La autoridad oficial confirmó hace unos momentos un "incidente" en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB). Los equipos de emergencia se activaron de inmediato y el incidente se está gestionando en coordinación con las autoridades competentes, según un comunicado.

| etiquetas: geoestrategia , militar , guerra , escalada , inteligencia
10 2 0 K 118 actualidad
12 comentarios
10 2 0 K 118 actualidad
#1 soberao *
Los van a tener que evacuar por tierra en medio de una guerra y esta gente será de todo el mundo. Buena la han liado EE.UU e Israel y encima ha cogido por sorpresa incluso a sus aliados en la zona que estaban con las fiestas del Ramadán.
Además el peligro no solo son los misiles de Irán sino la defensa antiaérea, que puede impactar en cualquier lado.
1 K 24
Pertinax #6 Pertinax *
#5 En aquella también se notician cuatro heridos.
0 K 20
alehopio #7 alehopio
#6 En aquella pone literalmente

"«El aeropuerto de Dubai confirma que un incidente en el Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB) causó daños menores, que rápidamente fueron controlados»"
0 K 18
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Si lees la noticia y no solo la entradilla lo verás. Pero vamos, que no estoy discutiendo contigo, tan solo avisaba por cortesía. Para mi es dupe, pero que decida el pueblo.
0 K 20
alehopio #10 alehopio
#8 Puede ser que actualizaran la información a posteriori...
0 K 18
alehopio #4 alehopio
El Aeropuerto Internacional Zayed (IATA: AUH, OACI: OMAA) está ubicado en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Se encuentra aproximadamente 30.6 km al este de la ciudad de Abu Dabi.

El Aeropuerto Internacional Zayed es estratégicamente crucial por varias razones:

1. Segundo aeropuerto más grande de los EAU
Después del Aeropuerto Internacional de Dubái, es el segundo en importancia del país.

2. Hub de Etihad Airways
Es la base principal de Etihad Airways, la aerolínea…   » ver todo el comentario
0 K 18
alehopio #5 alehopio
#3 Aquella habla del ataque, esta habla de heridos.

Había mucha gente internacional y son datos diferenciadores fundamentales.
0 K 18
#9 la_gusa
Ahora mismo muchas aerolíneas han cancelado vuelos a la región. Dubai no tiene petróleo, pero los aeropuertos de Abhu Dabi, Qatar y Dubai son enormes hubs para conectar asia con Europa. El impacto de esto es enorme, y como les de por tumbar las terminales paras los aeropuertos años. El impacto para estos países sería gigante.
0 K 9
Mesto #11 Mesto
Y por qué Irán ataca a Dubái?. Emiratos no ha atacado. Está totalmente fuera de lugar que Irán ataque hoteles y aeropuertos de una región que no ha hecho nada.
0 K 7
alehopio #12 alehopio
#11 Bases específicas objetivo:
- Base de Al Dhafra (Abu Dhabi) - Instalación aérea de EE.UU.
- Puerto Jebel Ali (Dubái) - Base de la Quinta Flota de EE.UU. y centro logístico militar
- Aeropuerto Internacional Zayed - Utilizado para operaciones militares de coalición

Los países que alojan bases de EE.UU. desde donde se han lanzado los ataques contra Irán o desde donde se coordinan esos ataques, se les considera cómplices de la agresión estadounidense. Es lo que dicen los iraníes.
3 K 47

menéame