Pánico en el aeropuerto de Dubái ‘fue alcanzado por un dron suicida iraní’ y los pasajeros huyen de la terminal destruida

«El aeropuerto de Dubai confirma que un incidente en el Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB) causó daños menores, que rápidamente fueron controlados», se lee en un comunicado. «Se han desplegado inmediatamente equipos de respuesta a emergencias y la situación se está rectificando en coordinación con las autoridades competentes.

#2 soberao
Lo de Dubai es lo mismo que la OTAN, que muchas promesas pero cuando viene algo gordo estás solo. Los países del golfo confiaron en EE.UU para su defensa y ahora ven que se han llevado la fuerza antiaérea a Israel y ellos son secundarios. Que disfruten de sus "aliados" y que aprendan a elegir compañías la próxima vez.
#5 azathothruna
#2 Tienen mentalidad tribal.
Hasta dejan que USrael los soborne y sin gota de verguenza por sus HERMANOS PALESTINOS
#8 soberao
#5 Lo de hermanos no son, igual que en España mucha gente no ve a muchas regiones de España como partes de España sino "enemigos de la patria" y viceversa. Lo mismo con "nuestros hermanos" de la UE o "nuestro hermano" UK.
Ahora los usarán para que sean ellos los que hagan la invasión de Irán por tierra y pongan a sus jóvenes en el frente mientras los de la "tierra prometida" hacen las parcelaciones a los nuevos colonos...
#1 azathothruna
La verdad no se por que esos paises parece que culpan mas a Iran que los gringos.
Los gringos son EXTRANJEROS con intenciones hostiles.
Los ayatollah, son vecinos conocidos.
#6 ur_quan_master
#1 porque tienen una élite que maman de la teta de los gringos a cambio de vender a sus pueblos.

Como en Europa.
#7 Torrezzno
Varias veces he estado en ese aeropuerto de transito. Que susto
#3 capitan__nemo
Un dron kamikaze.
#4 Gotsel
A mí los que me dan pena son los pobres youtubers e influencers atrapados alli que emigraron para no pagar impuestos. Qué pena, joder!
