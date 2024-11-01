Pánico en el aeropuerto de Dubái ‘fue alcanzado por un dron suicida iraní’ y los pasajeros huyen de la terminal destruida

«El aeropuerto de Dubai confirma que un incidente en el Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB) causó daños menores, que rápidamente fueron controlados», se lee en un comunicado. «Se han desplegado inmediatamente equipos de respuesta a emergencias y la situación se está rectificando en coordinación con las autoridades competentes.
| etiquetas: dubai , aeropuerto , irán , dron
Hasta dejan que USrael los soborne y sin gota de verguenza por sus HERMANOS PALESTINOS
Ahora los usarán para que sean ellos los que hagan la invasión de Irán por tierra y pongan a sus jóvenes en el frente mientras los de la "tierra prometida" hacen las parcelaciones a los nuevos colonos...
Los gringos son EXTRANJEROS con intenciones hostiles.
Los ayatollah, son vecinos conocidos.
Como en Europa.