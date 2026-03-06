Varios cascos azules de la ONU heridos de gravedad tras un ataque en el sur del Líbano

Un puesto de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL, en inglés) ha sido blanco de un ataque el viernes en el sur del Líbano, lo que dejó heridos a varios cascos azules ghaneses, dos de ellos de gravedad, según un medio estatal libanés. Formaban parte del cuartel general del batallón de mantenimiento de la paz. "Varios miembros de las fuerzas ghanesas resultaron heridos después de que su posición en la ciudad de Al Qawzah fuera atacada", afirmó la agencia nacional de información libanesa (ANI).