Varios cascos azules de la ONU heridos de gravedad tras un ataque en el sur del Líbano

Un puesto de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL, en inglés) ha sido blanco de un ataque el viernes en el sur del Líbano, lo que dejó heridos a varios cascos azules ghaneses, dos de ellos de gravedad, según un medio estatal libanés. Formaban parte del cuartel general del batallón de mantenimiento de la paz. "Varios miembros de las fuerzas ghanesas resultaron heridos después de que su posición en la ciudad de Al Qawzah fuera atacada", afirmó la agencia nacional de información libanesa (ANI).

Apotropeo
Supongo que ahora la ONU pedirá represalias militares contra los agresores.
:troll:
candonga1
#3 Y Europa un bloqueo a todos sus productos.
javibaz
#3 no es la primera vez.
Asimismov
¡Que se retiren!
No sirven para frenar los ataques de los israelitas, además cuestan vidas.
JackNorte
Cuando no dicen quien ataco es que es Israel no? xD Menuda mierda de noticia.
Marisadoro
¿De origen desconocido?
MenéameApesta
El Mundo tiene claro que fue la Eta.
yoma
Matan a los nuestros y encima quieren que les apoyemos. :troll:
yoma
Matan a los nuestros y encima quieren que les apoyemos. :troll:
Rayder
"El incidente se produjo en el marco de la guerra entre Israel y Hezbolá en Líbano."

Habrá que esperar para conocer la autoría pero Israel ya tiene experiencia en eso.
Barriales
#2 han sido los asesinos sionazanahorios.
osen
¿En el Líbano no hay también 700 soldados españoles?
