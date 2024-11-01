edición general
Varias oficinas republicanas recibieron a principios de este año banderas con esvásticas como “ilusiones ópticas”, según dicen los republicanos [ENG]

Varias oficinas republicanas recibieron a principios de este año banderas con esvásticas como “ilusiones ópticas”, según dicen los republicanos [ENG]  

A principios de este año, varias oficinas de congresistas republicanos recibieron banderas estadounidenses que tenían incorporadas esvásticas como “ilusiones ópticas”, según dijeron a NBC News dos fuentes republicanas familiarizadas con el asunto. La noticia llega un día después de que el representante Dave Taylor (R-Ohio) calificara la bandera con la esvástica de “repugnante” y “profundamente inapropiada”, tras aparecer el símbolo en el fondo de la oficina de uno de sus asistentes durante una reunión.

#2 Grahml *
Aquí esvástica en la bandera de los EEUU, expuesta en el despacho del republicano en el Capitol Hill  media
EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica *
¿"Ilusiones ópticas" como las de la camiseta de la Fiorentina de la 1992/93?  media
#3 Grahml
#1 Jaja.

Tengo que admitir que me ha costado inicialmente encontrarla  media
EsUnaPreguntaRetórica #4
#3 Hay unas cuantas más que esa. Acabaron retirando la camiseta a mitad de temporada, aunque los diseñadores dijeron que había sido fortuito. Yo creo que fue más un "no hay huevos" :-D
