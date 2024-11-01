Varias oficinas republicanas recibieron a principios de este año banderas con esvásticas como “ilusiones ópticas”, según dicen los republicanos [ENG]  

A principios de este año, varias oficinas de congresistas republicanos recibieron banderas estadounidenses que tenían incorporadas esvásticas como “ilusiones ópticas”, según dijeron a NBC News dos fuentes republicanas familiarizadas con el asunto. La noticia llega un día después de que el representante Dave Taylor (R-Ohio) calificara la bandera con la esvástica de “repugnante” y “profundamente inapropiada”, tras aparecer el símbolo en el fondo de la oficina de uno de sus asistentes durante una reunión.