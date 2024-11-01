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Varapalo judicial a Elon Musk: los anunciantes tienen derecho a organizar un boicot a su red social X

Varapalo judicial a Elon Musk: los anunciantes tienen derecho a organizar un boicot a su red social X

Varias compañías coordinaron llamamientos para evitar que las empresas se anunciaran en la nueva plataforma (antes Twitter) por su gestión en la moderación de contenidos

| etiquetas: elon musk , x , twitter , boicot , juicio
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3 comentarios
7 2 1 K 98 actualidad
Desideratum #1 Desideratum
QTDPC "Ilon".
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mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Este Elon es un genio.

Sabe que la mejor forma de conseguir patrocinadores/anunciantes para sus empresas, es que un juez les obligue.

Pero el juez no ha entendido lo que es el libre mercado.
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Ishkar #2 Ishkar
Para sorpresa de nadie
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menéame