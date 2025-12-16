València rivaliza con Madrid por la llegada de nómadas digitales con alto poder adquisitivo que suban los precios de la vivienda

València está rivalizando con Madrid por la captación de profesionales extranjeros altamente cualificados que teletrabajan en empresas tecnológicas. En los dos primeros años de la ley de Startups se han mudado al Cap i Casal de países de fuera de la Unión Europea cerca de 4.500 empresarios y teletrabajadores gracias a un visado especial frente a poco más de 5.000 en la capital de España.
