València rivaliza con Madrid por la llegada de nómadas digitales con alto poder adquisitivo que suban los precios de la vivienda

València rivaliza con Madrid por la llegada de nómadas digitales con alto poder adquisitivo que suban los precios de la vivienda

València está rivalizando con Madrid por la captación de profesionales extranjeros altamente cualificados que teletrabajan en empresas tecnológicas. En los dos primeros años de la ley de Startups se han mudado al Cap i Casal de países de fuera de la Unión Europea cerca de 4.500 empresarios y teletrabajadores gracias a un visado especial frente a poco más de 5.000 en la capital de España.

Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Te dicen que el probelma es la invasión de pobres inmigrantes pero los que pagan 3000 y 4000 euros por el alquiler y suben los precios son los ricos. Por eso la campaña de odio contra inmigrantes árabes, en portugal igual contra los brasileños.

La economía en riesgo, trabajadores sin casa, empresas sin trabajadores para beneficio de guiris, expats, fondos de inversión que hunden la economía, empresas, trabajadores que aportan a Valencia, Madrid y España

Es un ataque al país, hostilidad ya con los guiris
#3 VFR
#2 Odias a todos los inmigrantes o solo a algunos?
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#3 Le estoy metiendo cuestión de clase al problema de la inmigración, que solo se odia a los pobres, vamos a señalar también a los que tienen pasta... que ya vale de gentrificar, colonizar, expulsar, matar, genocidio, masacre como hace 1 año con 230 muertos para que esta gente consuma...
DrEvil #11 DrEvil
#3 Odia a los que percibe como competencia. Eso mucho tiempo se ha relacionado con la ultraderecha...
NPCMeneaMePersigue #14 NPCMeneaMePersigue
#11 JAJAJAJAJAJAAJAJ estás convirtiendo la queja de la gentrificación en xenofobia para que la gente acepte ser expulsada de su barrio y su ciudad ajjaajajaj no cuela
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Es que si no le echas la culpa al moro igual el fatxapobre piensa dos minutos y se vuelve contra los Florentinos y los Blackrockos ... y eso no se puede permitir.
carakola #1 carakola
Amunt València. Oh, wait...
jonolulu #5 jonolulu
#0 Microblogging. Buena forma de joder un envío interesante
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#5 No es microblogging, solo he añadido lo que pone al final del artículo para llamar la atención
jonolulu #8 jonolulu *
#7 "llamar la atención" + "que suban" (suponiendo intención) = Microblogging.

No había votado negativo, pero me has confirmado que es microblogging. Lo dicho, buena forma de joder un meneo necesario
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#8 Entre tirar a gente que vive y trabaja aquí de sus casas por precios prohibitivos, que empresas no encuentren trabajadores, familias que se tienen que ir, problemas económicos, tu problema es ese. Buena forma de joder un meneo necesario
jonolulu #10 jonolulu
#9 Mi problema es la manipulación informativa, sea de derechas o de izquierdas. La información es la base del sentido crítico. Flaco favor haces metiendo tu cuña en el titular cuando tienes los comentarios
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#10 No se manipula, lo pone al final del artículo: El desembarco de los nómadas digitales está impactando en los alquileres. Cristina Recasens, directora de Recasens Real Estate, explica que son profesionales con un poder adquisitivo muy alto y que no tienen problemas en pagar 3.000 euros al mes por un piso de alquiler. "Están llegando muchos británicos, ucranianos y rusos", asegura. La consultora inmobiliaria destaca que entre estos perfiles también hay influencers y sobre todo…   » ver todo el comentario
jonolulu #13 jonolulu *
#12 Que esté impactando no supone que la noticia diga que hay un propósito para que ocurra, que eso es cosecha tuya.

Pero sí, mejor poner tu ego en el titular
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue
#13 es lógica básica pero mejor hablemos de la etiqueta que del problema, eso es cosecha tuya
