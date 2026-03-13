València, la gran expulsión: La Finca Groga

La Finca Groga, un bloque de viviendas situado en la calle Actor Mora, 15, es lo que, en cierto argot inmobiliario, se conoce como un «edificio con bichos». Los «bichos», en este caso, son personas como Vicens, recién cumplidos los 68 años, o su hermano José Luis, que va por los 77. Y Pedro, que ha superado con amplitud la barrera de los 90. Los tres pagan un alquiler de renta antigua. Poco beneficio para una zona en la que es casi imposible conseguir un arrendamiento por menos de mil euros al mes.
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"Otro expolio en el barrio…y una vez más estamos aquí…por mor de la libre iniciativa de los vecinos, libre y directa…denunciamos que en la Calle Ventorrillo 7…clásica corrala del centro de madrid…se viene produciendo por parte del grupo Sistemas 23 proyectos inmobiliarios integrados un acoso sistemático, con el fin de desalojar de sus viviendas a inquilinos de renta antigua con una media de edad de 80 años, cuya vida ha transcurrido entre esas paredes…Acto cobarde donde los haya"
el7deventorrillo.wordpress.com/2007/06/
Ese es el problema