Valbonesi obtuvo su título de periodista en menos de nueve meses (Ecuador)

¿Es posible en Ecuador obtener un título de periodista en poco más de ocho meses? Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, demostró que sí. El 21/8/25 anunció en redes sociales que se inscribió en la Universidad de Los Hemisferios para estudiar la carrera de Comunicación. Luego de 8 meses y 23 días, informó que obtuvo el título. “ Hoy cierro una etapa muy importante para mí. Obtener mi título universitario siempre fue una meta que soñé cumplir, y gracias al amor y al apoyo de los míos hoy puedo verla hecha realidad”