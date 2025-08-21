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Valbonesi obtuvo su título de periodista en menos de nueve meses (Ecuador)

Valbonesi obtuvo su título de periodista en menos de nueve meses (Ecuador)

¿Es posible en Ecuador obtener un título de periodista en poco más de ocho meses? Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, demostró que sí. El 21/8/25 anunció en redes sociales que se inscribió en la Universidad de Los Hemisferios para estudiar la carrera de Comunicación. Luego de 8 meses y 23 días, informó que obtuvo el título. “ Hoy cierro una etapa muy importante para mí. Obtener mi título universitario siempre fue una meta que soñé cumplir, y gracias al amor y al apoyo de los míos hoy puedo verla hecha realidad”

| etiquetas: valbonesi , titulo , 9 meses , esposa , presidente
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
woody_alien #4 woody_alien
¿Lisensiado en pediorismo? En España en ocho meses eres teniente de infantería, alférez de navío y teniente del arma de aviación, amén de bachiller con matrícula de Leonor.
6 K 92
Malinke #2 Malinke
Ni se corta en agredecer el regalo, reconociendo que fue un regalo.
2 K 40
#5 Albarkas
¿La universidad de los hemisferios es un eufemismo para hablar de su culo?
1 K 37
Moderdonia #1 Moderdonia
En exclusiva una grabación de una de sus llamadas:

-Llamo para dar de baja la línea.
-¿Puede decirme el titular?
-No sé... "Cliente se da de baja del móvil", pero no creo que sea noticia.
1 K 33
#10 JanSolo
A ver por lo que se ve en la prensa actual, no parece necesario estudiar ni 5 minutos para ser periodista. Con poner lo que diga el partido político que más dinero tenga para pagarte basta.
1 K 24
#3 pirat *
Me suena que el superdotado casado, el expresidente del pp fra cacasado defenestrado por ida, se tiró años para sacarse media carrera y la otra media en medio...
En la uni juancarlosputero...
Que para eso está...

Seguro que para ser operado él o su familia de algo grave,
prefiere caer en manos de alguien que se haya esforzado
en una universidad pública sin chanchulleo ni tómbola.
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a69 #6 a69
Pronto habrá una sede en Madrid para que Vito se la saque
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SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones *
Muy de la derechusma todo. Esposa modelo e influmierder a la que su marido narcopresodente le regala el título universitario. Ya estará orgullosa de su hazaña.
0 K 13
#8 HangTheRich
Se la compraron igual que compro la presidencia
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#7 capitan.meneito
Estudió mucho. :troll:
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menéame