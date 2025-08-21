Valbonesi obtuvo su título de periodista en menos de nueve meses (Ecuador)

¿Es posible en Ecuador obtener un título de periodista en poco más de ocho meses? Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, demostró que sí. El 21/8/25 anunció en redes sociales que se inscribió en la Universidad de Los Hemisferios para estudiar la carrera de Comunicación. Luego de 8 meses y 23 días, informó que obtuvo el título. “ Hoy cierro una etapa muy importante para mí. Obtener mi título universitario siempre fue una meta que soñé cumplir, y gracias al amor y al apoyo de los míos hoy puedo verla hecha realidad”
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-Llamo para dar de baja la línea.
-¿Puede decirme el titular?
-No sé... "Cliente se da de baja del móvil", pero no creo que sea noticia.
En la uni juancarlosputero...
Que para eso está...
Seguro que para ser operado él o su familia de algo grave,
prefiere caer en manos de alguien que se haya esforzado
en una universidad pública sin chanchulleo ni tómbola.