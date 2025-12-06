¿Por qué usted, ciudadano, no puede reformar la Constitución? El debate de 1978 que "recortó" la democracia

Si, por algún casual, ustedes, ciudadanos, se han planteado que a tal o cual artículo de la Constitución le haría falta una renovación o, incluso, creen que estaría bien añadir algún nuevo precepto, olvídense. Eso queda reservado a la clase política. La Constitución no permite que sea la sociedad quien impulse este tipo de reformas. Esta es la historia de cómo los españoles casi llegaron a tener ese derecho y lo perdieron en apenas una hora de debate en 1978. Un "recorte" de la democracia contra el que solo se opuso Manuel Fraga.
Aqui esta el quid de la cuestion. Modificar la constitucion, sobre todo, lo que es la parte dura, nunca se ha hecho, requiere tal cantidad de tramites y mayorias que si bien lo hacen posible, en la practica es totalmente improbable.
Artículo 167
1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre
La pregunta es quien no quiso y por qué?
O algo así.
Porque no la votaron los ciudadanos
Si la nueva nobleza (la clase política) no es capaz de ponerse de acuerdo realmente es un fracaso a nivel democrático.
A ver cuándo el actual activismo y matonismo político deja de trabajar fuertemente a favor de esa polarización de m**** y deja de lado el discurso de manipulador de buenos y malos.
El clásico. Ah pues que Sánchez convoque un referéndum sobre la monarquía
No se puede
Los referéndum en la constitución son para aceptar o rechazar decisiones políticas ya tomadas. Ej el último. El de la fallida constitución europea. El parlamento ya la había aprobado. El referéndum es la etapa final. Se pregunta a los españoles si están de acuerdo con lo apoyado en el parlamento.
La primera