¿Por qué usted, ciudadano, no puede reformar la Constitución? El debate de 1978 que "recortó" la democracia

Si, por algún casual, ustedes, ciudadanos, se han planteado que a tal o cual artículo de la Constitución le haría falta una renovación o, incluso, creen que estaría bien añadir algún nuevo precepto, olvídense. Eso queda reservado a la clase política. La Constitución no permite que sea la sociedad quien impulse este tipo de reformas. Esta es la historia de cómo los españoles casi llegaron a tener ese derecho y lo perdieron en apenas una hora de debate en 1978. Un "recorte" de la democracia contra el que solo se opuso Manuel Fraga.

#4 oscarcr80
Porque modificar la constitucion no es como modificar los estatutos de la comunidad de vecinos?

Aqui esta el quid de la cuestion. Modificar la constitucion, sobre todo, lo que es la parte dura, nunca se ha hecho, requiere tal cantidad de tramites y mayorias que si bien lo hacen posible, en la practica es totalmente improbable.

Artículo 167
1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre…   » ver todo el comentario
fofito #7 fofito
#4 Esa no es la razón real,es la consecuencia. La consecuencia de que en su momento se podía haber realizado una Constitución distinta ...pero no se quiso.

La pregunta es quien no quiso y por qué?
#20 VFR
#7 Los que estaban en contra de Fraga
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
#4 Porque había que dejarlo todo atado y bien atado para preservar a legiones de parásitos. Empezando por la familia real y de ahí para abajo.
asola33 #6 asola33
Se puede modificar si quieren los amos. Para los criados, no. No se puede.
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo
NO SOMOS CIUDADANOS, MIENTRAS HAYA MONARQUÍA SOMOS SÚBDITOS!!!
#2 Leon_Bocanegra
Creo que solo el 20% de los españoles que hay hoy con vida ,pudieron votar la constitución
themarquesito #10 themarquesito
#2 Hecho que es meramente anecdótico. El 0% de los actuales estadounidenses, o incluso sus padres, abuelos, y bisabuelos, votaron la Constitución de Estados Unidos
#11 Leon_Bocanegra
#10 evidentemente, aunque estuvieran vivos los que votaron esa constitución, seguirían siendo el 0'000000000001 %

O algo así.
Porque no la votaron los ciudadanos
1 K 29
#13 Prusianodelsur
#2 la constitución usana tiene 250 años. La francesa o la alemana 80 años. La mexicana 100 años. La británica ni existe y sus normas básicas son medievales
#14 Leon_Bocanegra
#13 lo sé, pero esto era una noticia sobre la constitución española y como no podemos reformarla. Y lo que pretendía decir que no es solo que no podamos reformarla, es que la inmensa mayoría ni siquiera decidimos si la queríamos o no.
#17 endy *
Vistas las tendencias actuales si se pudiera cambiar fácilmente la constitución, el primer derecho que se eliminaría es la libertad de expresión y luego se pondría expresamente que no hubiera separación de poderes.
Si la nueva nobleza (la clase política) no es capaz de ponerse de acuerdo realmente es un fracaso a nivel democrático.
A ver cuándo el actual activismo y matonismo político deja de trabajar fuertemente a favor de esa polarización de m**** y deja de lado el discurso de manipulador de buenos y malos.
#16 z1018
Lo dicen como si lo representes políticos no fueran elegidos democráticamente y no pudieran modificar la Constitución.
#19 alhambre
#16 El método de elección de senadores implica que con sólo una ligera mayoría de votos de un partido se consigue una desproporcionada mayoría de senadores. Eso unido a que la constitución no se cambia sin los dos tercios del Senado, debería despejar tu confusión acerca de si la Constitución tiene mecanismos de cambio democráticos o no.
#23 VFR *
#19 que es necesario para que sea una elección democrática? la mayoría de votos (con 1 voto sería suficiente)? La mayoría de las personas con derecho a voto (19 millones de votos)? ... lo más próximo a una mayoría fue la actual CE con 15M de sí sobre 26M de posibles votantes. En generales el PP de Rajoy es el que más se ha acercado con 11M sobre 35M
#22 VFR
#16 o como si ellos mismos no pudieran ser políticos
#15 Prusianodelsur *
La izquierda dándose cuenta que para las reformas gordas necesitan si o si el apoyo de la derecha
El clásico. Ah pues que Sánchez convoque un referéndum sobre la monarquía
No se puede
Los referéndum en la constitución son para aceptar o rechazar decisiones políticas ya tomadas. Ej el último. El de la fallida constitución europea. El parlamento ya la había aprobado. El referéndum es la etapa final. Se pregunta a los españoles si están de acuerdo con lo apoyado en el parlamento.
La primera…   » ver todo el comentario
makinavaja #18 makinavaja
Los ciudadanos españoles no podemos modificar la constitución, no podemos elegir al jefe del estado, ni al gobierno, ni al presidente del gobierno... todo es patrimonio exclusivo de los partidos.... muy democrático todo!!!!
#1 kaos_subversivo *
Fraga se opondría porque el recorte no seria suficiente :troll:
#3 RaulUrdaci
#1 Leyendo la noticia, parece que todo lo contrario. Aunque tal vez por interés.
#5 kaos_subversivo
#3 apañao! Olvide el icono
Catacroc #12 Catacroc
Y doy gracias a diario a todos los mecanismos que existen para impedir esos cambios.
#21 VFR
y Fraga era quien luchaba por evitar dejarlo atado y bien atado
