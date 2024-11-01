·
4
meneos
3
clics
Uruguay aprueba la eutanasia: en qué otros países de América Latina se permite
Uruguay se sumó este miércoles a la reducida lista de los países del mundo que permiten la eutanasia, convirtiéndose en el primero de América Latina en aprobarla por ley.
etiquetas
uruguay
eutanasia
actualidad
3 comentarios
#2
laruladelnorte
Así se cierra un recorrido legislativo que duró cinco años y que atrajo la atención de muchos sectores del país sudamericano de 3,5 millones de habitantes.
Según la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos estaba a favor de esta ley.
Afortunadamente la sociedad avanza...
#1
Connect
Parece que en Uruguay se mantuvo en cierta parte el legado aperturista de Pepe Mújica. No siempre pasa esto. A veces llega otro y rompe todo lo que había hecho el anterior.
#3
Andreham
Qué guay.
Genial por la obtención de derechos.
