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La URSS alcanzó un 60% de mujeres en ingeniería, frente al 1-9% de EEUU

La URSS alcanzó un 60% de mujeres en ingeniería, frente al 1-9% de EEUU

La conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las TIC pone de relieve la brecha de género que aún persiste en las carreras técnicas, un fenómeno que la Unión Soviética logró revertir mediante políticas estatales de incorporación masiva de la mujer al aparato productivo y científico. Según datos de registros históricos y educativos, las mujeres llegaron a representar casi el 60% de todos los ingenieros en la URSS, una cifra que contrasta con el escenario de los años 50 y 70 en Estados Unidos, donde la presencia femenina fue del 1-9%.

| etiquetas: ingeniería , mujeres , urss , 60% , tic , día internacional , niñas
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21 comentarios
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Comentarios destacados:      
FunFrock #1 FunFrock
Pues le ha ido bastante bien con un 60% de mujeres ingenieras.
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skaworld #4 skaworld
#1 #2 #3 Jopeta, entiendo que todos teneis una ingenieria superior y podeis hablar con conocimiento de causa sobre la calidad de la ingenieria rusa de los 60, que al parecer era risible comparada con.... cual decis que se comparaba?
8 K 98
Stathamdepueblo #10 Stathamdepueblo *
#3 no conoces a las mujeres eslavas, son capaces de ir de punta en blanco y más femeninas que nadie mientras cargan con un pico o una pala, con la que te pueden atizar como te pases un pelo con ellas o no les guste lo que les has dicho.
Toma, cásate con una de estas, a ver lo que duras :troll:
youtu.be/em9k4RB0wNU?si=XUmntN4LBuOfy_EX

cc #4
1 K 22
#13 poxemita
#10 "baile con sables en su boda" suena a título de peli de adultos.
1 K 24
Stathamdepueblo #14 Stathamdepueblo
#13 más le vale al novio manejar bien el sable esa noche ...
0 K 14
#15 poxemita
#14 ya te digo.
1 K 24
#21 IsraelEstadoGenocida
#4 Yo sí tengo una ingeniería superior, y te puedo decir que en mi experiencia profesional, las herramientas de inspección que tienen en Rusia, al menos para Oil & Gas, no la tienen en otros mercados.
1 K 27
chu #6 chu *
#1 efectivamente, la urss partía de una posición mucho más pobre y atrasada y en pocas décadas su ingeniería superó a la de la primera potencia mundial, pese a que EEUU tuvo que apresurarse a aplicar ciertas medidas socialistas para poder competir.
4 K 63
#12 PerritaPiloto
#6 Hablas demasiado en general. La URSS iba detrás de EEUU en casi todo.

Llevaron la delantera al comienzo de la carrera espacial simplemente por temas cometa ente circunstanciales. Rusia tenía menos bombas atómicas que Estados Unidos, pero mucho más grandes, por lo que sus vectores eran también más grandes y prácticamente son modificaciones valían para poner un satélite en órbita.

Por eso los objetivos "fáciles" de la carrera espacial los alcanzo primero. Después EEUU puso un…   » ver todo el comentario
1 K 19
FunFrock #16 FunFrock
#6 q orgulloso hay q estar para tener ingenieras de carrera, ya lo de que el pueblo se pueda alimentar y tener libertad para otro día.
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Stathamdepueblo #17 Stathamdepueblo
#16 ¿a qué te refieres?
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chu #18 chu
#16 que es eso de la libertad? El hijo de un pobre en la urss era mucho más libre que el de EEUU.

Somos libres en España, son posibilidad de comprar vivienda, de formar una familia o de tener un futuro?
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#19 fremen11
#16 Buah!! Me acuerdo que con Franco se comía todos los días solomillo de buey en todos los hogares españoles y para cenar bogavante!!
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Kamillerix #8 Kamillerix
"Un pájaro no puede volar con una sola ala". Hurrah!!! :-)
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#20 fremen11
#8 Depende, si es delta si que puede....
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#5 uvi
Vaya con los países comunista..mientas tanto en España las mujeres curraban en el campo, en casa, con los hijos, mientras el hombre traía el jornal...
¿Entonces URSS era más igualitaria que cualquier otro país capitalista?
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#3 poxemita
60% en ingeniería y lo petaban en las olimpiadas, las mujeres comunistas europeas seran muy machos.
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AbiRN #7 AbiRN *
#3 No, siguen siendo muy mujeres. Pero es lo que tiene que se impulse más unas cosas que otras.
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salchipapa77 #9 salchipapa77
Diariosocialista. No lo conozco, por fin algo nuevo y fresco. Voy a ver la sección "Sobre nosotros" para saber algo más de este medio. A ver ..

"En 1901, Lenin defendía en su escrito ‘’Por dónde empezar’’ el conocido planteamiento de ‘un periódico para toda rusia’. Esta propuesta tenía a la base el principio, fundamental para el concepto marxista de partido...."




xD xD xD xD xD xD xD

Freeeeeeeeeshquísimo oyes
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#2 Kuruñes3.0
Por eso en la RuZia de Putin, digna heredera, tienen la flota submarina más grande del mundo... xD xD
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menéame