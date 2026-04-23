La URSS alcanzó un 60% de mujeres en ingeniería, frente al 1-9% de EEUU

La conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las TIC pone de relieve la brecha de género que aún persiste en las carreras técnicas, un fenómeno que la Unión Soviética logró revertir mediante políticas estatales de incorporación masiva de la mujer al aparato productivo y científico. Según datos de registros históricos y educativos, las mujeres llegaron a representar casi el 60% de todos los ingenieros en la URSS, una cifra que contrasta con el escenario de los años 50 y 70 en Estados Unidos, donde la presencia femenina fue del 1-9%.