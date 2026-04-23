La URSS alcanzó un 60% de mujeres en ingeniería, frente al 1-9% de EEUU

La conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las TIC pone de relieve la brecha de género que aún persiste en las carreras técnicas, un fenómeno que la Unión Soviética logró revertir mediante políticas estatales de incorporación masiva de la mujer al aparato productivo y científico. Según datos de registros históricos y educativos, las mujeres llegaron a representar casi el 60% de todos los ingenieros en la URSS, una cifra que contrasta con el escenario de los años 50 y 70 en Estados Unidos, donde la presencia femenina fue del 1-9%.
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Toma, cásate con una de estas, a ver lo que duras
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cc #4
Llevaron la delantera al comienzo de la carrera espacial simplemente por temas cometa ente circunstanciales. Rusia tenía menos bombas atómicas que Estados Unidos, pero mucho más grandes, por lo que sus vectores eran también más grandes y prácticamente son modificaciones valían para poner un satélite en órbita.
Por eso los objetivos "fáciles" de la carrera espacial los alcanzo primero. Después EEUU puso un… » ver todo el comentario
Somos libres en España, son posibilidad de comprar vivienda, de formar una familia o de tener un futuro?
¿Entonces URSS era más igualitaria que cualquier otro país capitalista?
"En 1901, Lenin defendía en su escrito ‘’Por dónde empezar’’ el conocido planteamiento de ‘un periódico para toda rusia’. Esta propuesta tenía a la base el principio, fundamental para el concepto marxista de partido...."
Freeeeeeeeeshquísimo oyes