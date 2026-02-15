Urbanismo en Málaga: La ciudad que expulsa a sus hijos: Málaga pierde población joven mientras crece la presión urbana

La subida del precio de la vivienda y la presión turística expulsan a familias jóvenes de sus barrios de origen, una situación que sufren principalmente en la capital las zonas del Palo y Pedregalejo.
Y sí, llevo desde los putos '90 oyendo todo eso de que hay que atraer al turismo, hay que poner X en el mapa... pues toma turismo y toma mapa. Tristísimo todo.
El trabajo ha derivado a un periodo de temporada de unos 9 meses, con suerte. Fijos discontinuos todos.
Los pisos, absurdos. A precios imposibles.
la masificacion constante, incluso en invierno
los servicios públicos agotados, no dan abasto
Siempre hay atascos
Ha perdido todo el encanto y se ha convertido en un enorme centro comercial, desde Estepona a Nerja.
Estamos pidiendo racionalidad político-económica en un país en el que se defiende como un derecho el poder hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad, y en el fraudulento régimen explotador capitalista y monárquico que las causan.
No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el… » ver todo el comentario
Málaga y el centro de grandes ciudades como Roma están pasando por lo mismo. Solo en Barcelona parece que se están… » ver todo el comentario
El centro histórico de Málaga es un parque temático para turistas. No encontrarás cosas autóctonas fácilmente ahí. Los pisos turísticos estan proliferando. Lo entiendo, es más rentable un piso turístico que uno convencional. El problema es que en los barrios populares desaparecen locales comerciales y se transforman en viviendas, o infraviviendas. En las que hay una ventana y puerta para toda la casa.
Los barrios más… » ver todo el comentario