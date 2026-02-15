edición general
Urbanismo en Málaga: La ciudad que expulsa a sus hijos: Málaga pierde población joven mientras crece la presión urbana

La subida del precio de la vivienda y la presión turística expulsan a familias jóvenes de sus barrios de origen, una situación que sufren principalmente en la capital las zonas del Palo y Pedregalejo.

Fisionboy #3 Fisionboy
Málaga ha muerto de éxito. Me vine a vivir aquí hace unos 25 años y jamás esta había sido una ciudad tan jodidamente hostil para sus propios ciudadanos.
Supercinexin #5 Supercinexin *
#3 No sé yo si a lo que le ha pasado a Málaga se le podría llamar "éxito". Si a tener ciudades que básicamente son resorts para adinerados donde las viviendas son market assets en los que cualquiera puede invertir y holdear, donde todo absolutamente está enfocado al turista como si fueran las tiendas de un parque de atracciones... pues sí, Málaga, Valencia, Barcelona, Mallorca... son rotundos exitazos de sus múltiples alcaldes y Presidentes Autonómicos a lo largo de muchos años de durísimo trabajo.

Y sí, llevo desde los putos '90 oyendo todo eso de que hay que atraer al turismo, hay que poner X en el mapa... pues toma turismo y toma mapa. Tristísimo todo.
Pacman #7 Pacman
#3 tu te viniste, a mi me echaron por eso mismo hace 15 años

El trabajo ha derivado a un periodo de temporada de unos 9 meses, con suerte. Fijos discontinuos todos.
Los pisos, absurdos. A precios imposibles.
la masificacion constante, incluso en invierno
los servicios públicos agotados, no dan abasto
Siempre hay atascos

Ha perdido todo el encanto y se ha convertido en un enorme centro comercial, desde Estepona a Nerja.
#10 Forestalx
#3 Es una ciudad que he puesto en la lista de lugares a NO visitar para intentar ayudar a sus vecinos.
insulabarataria #4 insulabarataria
#0 : microblogging en el titular. Si no sabes copiar y pegar, pide ayuda a un adulto responsable o a tu tutor legal.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los jovenes no pueden acceder a una vivienda con salarios de miseria, quien puede? los guiris, turistas... Mientras los nazis te hablan de "sustitucion por los arabes" nos cuelan a los guiris, nos tiran del barrio, nos sustituyen... Esto es un GENOCIDIO cultural
#2 Icelandpeople
#1 Los jóvenes y los que no son jóvenes: trabajadores cualificados sobran.
#9 BoosterFelix
#1 El capitalismo y la monarquía se descojonan viéndoos echar la culpa de vuestra pobreza y precariedad a los extranjeros.

Estamos pidiendo racionalidad político-económica en un país en el que se defiende como un derecho el poder hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad, y en el fraudulento régimen explotador capitalista y monárquico que las causan.

No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el…   » ver todo el comentario
Connect #6 Connect
Estas ciudades se convertirán en parques temáticos para el turismo. Pero esto ya se sabe y se sabía. Pasó con Dubrovnik, con Venecia e incluso con Florencia. No pilla a nadie por sopresa. Simplemente es rentable expulsar a la gente de todas esas viviendas y convertirlas en alojamientos para turistas. Dan cuatro, cinco y hasta 10 veces mas de rendimiento y pagan por adelantado.

Málaga y el centro de grandes ciudades como Roma están pasando por lo mismo. Solo en Barcelona parece que se están…   » ver todo el comentario
#8 charly-brown
Vivo en Málaga hace décadas. Ojo que hablo estrictamente desde mi perceptiva.
El centro histórico de Málaga es un parque temático para turistas. No encontrarás cosas autóctonas fácilmente ahí. Los pisos turísticos estan proliferando. Lo entiendo, es más rentable un piso turístico que uno convencional. El problema es que en los barrios populares desaparecen locales comerciales y se transforman en viviendas, o infraviviendas. En las que hay una ventana y puerta para toda la casa.
Los barrios más…   » ver todo el comentario
