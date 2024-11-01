·
6
meneos
25
clics
UPS anuncia la retirada definitiva del MD-11 de su flota
Es consecuencia directa del accidente de un avión de ese modelo de la empresa en el aeropuerto de Louisville el pasado mes de noviembre.
|
etiquetas
:
ups
,
retira
,
md11
,
accidente
,
noviembre
#1
Free_palestine
Relacionada
www.meneame.net/m/Avionéame/publicado-informe-preliminar-accidente-av
1
K
40
#2
cocolisto
Es lo menos después del cacharrazo. Y lo retiran porque el asegurarlo después del accidente les salía por un riñón,no lo hacen por seguridad los bandidos.
0
K
20
#3
Urasandi
Ya tienen que estar un poco amortizados ¿no?
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
