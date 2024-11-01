edición general
UPS anuncia la retirada definitiva del MD-11 de su flota

Es consecuencia directa del accidente de un avión de ese modelo de la empresa en el aeropuerto de Louisville el pasado mes de noviembre.

cocolisto #2 cocolisto
Es lo menos después del cacharrazo. Y lo retiran porque el asegurarlo después del accidente les salía por un riñón,no lo hacen por seguridad los bandidos.
Urasandi #3 Urasandi
Ya tienen que estar un poco amortizados ¿no?
