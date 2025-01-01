edición general
Unos ocupas apalean a un hombre en L' Hospitalet que evitaba que atacaran a una mujer y hacen su vida imposible

Una familia del barrio de Collblanc de L'Hospitalet de Llobregat está viviendo un auténtico calvario por culpa de unos ocupas que han apaleado al padre y los tienen amenazados. El padre, de 56 años, bajó un momento a un almacén que tienen debajo casa y vio que justo delante estaban los ocupas acosando a una mujer del mismo grupo. Aunque en un primer momento el hombre intentó evitar los problemas, acabó interviniendo cuando vio que la empezaban a agredir. Intentó defender a la mujer diciendo que la dejaran en paz y grabándolo con el móvil

#2 Suleiman
Ocupas no, delincuentes.
#3 sald64059
#2 son las dos cosas. Aunque en al artículo usan y avusan demasiado del adjetivo .
#4 ZhuN23
#3 Imagino que atraerá más a los lectores porque lo menos relevante de toda la noticia es que fueran ocupas y es lo más mencionado con diferencia. Palabra "amenazas" 4 veces mencionada, "agresión" 3 veces, "ocupas" 7 veces.
Esta claro que busca el clickbait sin duda alguna, pero reitero, la publico porque me parece increíble después de 2 agresiones, ni una detención
#7 Asimismov
#3 eso de avusar debe ser un delito gravísimo y más por escrito.
#11 g3_g3
#2 Lo primero implica lo segundo.
#5 Leon_Bocanegra
La enviaron esta mañana, desconozco el motivo por el que está cerrada

www.meneame.net/story/brutal-agresion-unos-okupas-vecino-l-hospitalet-
#6 kastanedowski
En España no te puedes defender... es lo que hay
#9 LoboAsustado
#6 Si no se encuentra el cuerpo , si.
#8 Macnulti_reencarnado
La okupacion es un invento de la ana rosa y las alarmas.
#10 Flogisto
#8 Estos son ocupas.
#1 ZhuN23
La envío porque lo que más me ha llamado la atención del caso es que después de 2 agresiones, no haya llegado haber ninguna detención. Mi no entender...
