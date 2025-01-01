Unos ocupas apalean a un hombre en L' Hospitalet que evitaba que atacaran a una mujer y hacen su vida imposible

Una familia del barrio de Collblanc de L'Hospitalet de Llobregat está viviendo un auténtico calvario por culpa de unos ocupas que han apaleado al padre y los tienen amenazados. El padre, de 56 años, bajó un momento a un almacén que tienen debajo casa y vio que justo delante estaban los ocupas acosando a una mujer del mismo grupo. Aunque en un primer momento el hombre intentó evitar los problemas, acabó interviniendo cuando vio que la empezaban a agredir. Intentó defender a la mujer diciendo que la dejaran en paz y grabándolo con el móvil