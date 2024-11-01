edición general
Uno de los cuatro F-35A que se iban a entregar a Bélgica sufre una avería en las Islas Azores

Para el ministro belga de Defensa, Theo Francken, no hay nada que discutir: el F-35 de Lockheed Martin es un avión de combate «del más alto nivel» y es incluso «el mejor».

pitercio #2 pitercio *
El mejor avión que puedes tener para no usarlo. Y como no le pases las revisiones en el concesionario oficial pierdes la garantía y el derecho de no uso.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#2 Y las piezas de repuesto y actualización de software si no le caes bien a zanahorio.
thorpedo #1 thorpedo
Luego vendrán los expertos en aviación a decir que es un cacharro de la hostia pero con este historial de averías ni que fuera un dacia o un lada
#7 sliana
Es una funcionalidad, pero se ha activado antes de tiempo
tul #3 tul
Este pilla cacho
azathothruna #10 azathothruna
CUANDO se demuestre que los aviones J de China que se compran en Temu, sean mejores o aceptables, gringolandia se va al guano en industria militar
manbobi #5 manbobi
Gordo, feo y caro
Spirito #6 Spirito
#5 Resumiendo: Yanqui.
Spirito #4 Spirito *
Caros y, encima, malos.

Es como aquello de chica y delgá. xD
Spirito #8 Spirito *
¿No será que EEUU está vendiendo armas de mierda o defectuosas a un precio de oro y, por eso mismo, presiona con amenazas para que compren?
