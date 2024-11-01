·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15586
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
8118
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
6856
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
8806
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
5778
clics
Por solo 550.000€
más votadas
575
Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz
454
El FMI sitúa a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo
383
Grecia, paralizada de nuevo por la huelga contra la jornada laboral de 13 horas al día
392
La jueza de la DANA afea a un imputado que aporte recortes de medios digitales llenos de comentarios con insultos hacia ella
434
La hemeroteca retrata a Feijóo tras su defensa a Miguel Ángel Rodríguez por mentir en sede judicial: “Echadme del partido”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
44
clics
Uno de los cuatro F-35A que se iban a entregar a Bélgica sufre una avería en las Islas Azores
Para el ministro belga de Defensa, Theo Francken, no hay nada que discutir: el F-35 de Lockheed Martin es un avión de combate «del más alto nivel» y es incluso «el mejor».
|
etiquetas
:
f-35a
,
entregar
,
bélgica
,
avería
,
islas azores
13
2
1
K
173
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
2
1
K
173
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
pitercio
*
El mejor avión que puedes tener para no usarlo. Y como no le pases las revisiones en el concesionario oficial pierdes la garantía y el derecho de no uso.
3
K
41
#9
Antipalancas21
#2
Y las piezas de repuesto y actualización de software si no le caes bien a zanahorio.
0
K
10
#1
thorpedo
Luego vendrán los expertos en aviación a decir que es un cacharro de la hostia pero con este historial de averías ni que fuera un dacia o un lada
1
K
19
#7
sliana
Es una funcionalidad, pero se ha activado antes de tiempo
2
K
16
#3
tul
Este pilla cacho
0
K
12
#10
azathothruna
CUANDO se demuestre que los aviones J de China que se compran en Temu, sean mejores o aceptables, gringolandia se va al guano en industria militar
0
K
11
#5
manbobi
Gordo, feo y caro
0
K
10
#6
Spirito
#5
Resumiendo: Yanqui.
0
K
9
#4
Spirito
*
Caros y, encima, malos.
Es como aquello de chica y delgá.
0
K
9
#8
Spirito
*
¿No será que EEUU está vendiendo armas de mierda o defectuosas a un precio de oro y, por eso mismo, presiona con amenazas para que compren?
0
K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es como aquello de chica y delgá.