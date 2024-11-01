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La Universidad del País Vasco elimina el castellano de su nombre oficial y toma una decisión histórica
La universidad pública vasca elimina el español de su denominación oficial para llamarse exclusivamente Euskal Herriko Unibertsitatea
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upv
,
ehu
,
universidad del país vasco
,
castellano
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euskera
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#4
ehizabai
*
UPV son las siglas de la Universidad Politécnica de Valencia.
Y qué curioso, que cuando se nombran en inglés las cosas, BEC, BCC, BCBL... en La sinRazón no hacen sesudos análisis sobre la exclusión del nombre en castellano. Solo pasa con nombres en euskara.
Pero no hay xenofobia. Eso, los otros.
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#15
Nómada_sedentario
#4
yo, que no tengo nada de euskaldun, no entiendo esa fobia que tienen algunos contra una lengua ancestral que forma parte de nuestro legado y por tanto, deberíamos proteger y promover.
Putos ignorantes...
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#5
Jaime131
Eso sin duda mejorará la calidad de la enseñanza.
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#7
ehizabai
#5
No, hombre, no. Lo que sin duda mejora la calidad de la enseñanza es que el nombre sea UPV/EHU.
Claro que sí.
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#10
eltoloco
#5
eso sin duda empeorará la calidad de la enseñanza
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#14
Veelicus
#5
la calidad no, pero la claridad si.
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#6
Inno
Me parece bien. Es mas , EHU / UPV ( Universidad del Pais Vasco), que muchas veces se confunde ccon UPV ( Universitat Politècnica de València)
2
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#8
Imag0
#6
Todo viene de ahí pero habrá quien aproveche para arrimar el ascua a su sardina.
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#13
kosako
Ala, pues ya no estudio!
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23
#2
Expat_Guinea_Ecuatorial
Pense que lo habrian puesto en arabe
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21
#12
GeneWilder
#2
Próximamente.
0
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#1
Pitchford
Mientras las clases sean en español y en inglés no pasa nada...
0
K
19
#9
Blackat
Abogados Cristianos y Manos limpias echando espuma por la boca en 0,
0
K
8
#3
NO86
Aupa! A mí me la suda
0
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7
#11
bibubibu
Oh diosmio, menudo ultraje, menuda desfachatez, que llamen a la legión para que les pongan firmes por la patria y la cabra.
Gilipollez de noticia que voto de la misma forma.
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Y qué curioso, que cuando se nombran en inglés las cosas, BEC, BCC, BCBL... en La sinRazón no hacen sesudos análisis sobre la exclusión del nombre en castellano. Solo pasa con nombres en euskara.
Pero no hay xenofobia. Eso, los otros.
Putos ignorantes...
Claro que sí.
Gilipollez de noticia que voto de la misma forma.