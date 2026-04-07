La Universidad de Nebrija, condenada con 20.000 euros por pedir el DNI a un estudiante para expedir su título académico

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 20.000 euros a la Universidad Nebrija por obligar a un alumno a que le envíe el DNI completo para que pudiera expedir su título de Máster. El antiguo alumno le remitió a la entidad universitaria el DNI pixelado, ocultando los datos que consideraba que no eran necesarios. Sin embargo, la Universidad respondió que debía enviar el DNI completo, al considerar que era la única manera de acreditar fehacientemente la identidad del solicitante.