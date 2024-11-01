La Unión Europea considera sustituir las tropas estadounidenses por un ejército europeo unificado [ENG]

Los países de la UE deberían considerar la creación de una fuerza armada conjunta que podría, en el futuro, reemplazar a las tropas estadounidenses en Europa, que actualmente suman alrededor de 100.000, según el Comisario Europeo de Defensa, Andrius Kubilius. Además, Kubilius propuso la creación de un Consejo Europeo de Seguridad. Este estaría integrado exclusivamente por los principales países de la Unión Europea, aunque no se descarta la posibilidad de incluir al Reino Unido.