La Unión Europea considera sustituir las tropas estadounidenses por un ejército europeo unificado [ENG]

Los países de la UE deberían considerar la creación de una fuerza armada conjunta que podría, en el futuro, reemplazar a las tropas estadounidenses en Europa, que actualmente suman alrededor de 100.000, según el Comisario Europeo de Defensa, Andrius Kubilius. Además, Kubilius propuso la creación de un Consejo Europeo de Seguridad. Este estaría integrado exclusivamente por los principales países de la Unión Europea, aunque no se descarta la posibilidad de incluir al Reino Unido.

Supercinexin #4 Supercinexin
#3 La semana pasada estaba escuchando la BBC Radio en el curro. ¿Sabes lo que decían? Que había un pico de juventud dispuesta a alistarse in the Army últimamente, según todas las encuestas. Luego continuaban: según esas mismas encuestas, el noventaytantos porciento de los jóvenes encuestados decía que él se alistaba al yUKei Army pero a trabajos técnicos, a entrar de alférez en tareas de Administración, de informático, de ingeniero, de cartógrafo, de piloto... que eso de ir al frente a pegar…   » ver todo el comentario
Supercinexin #2 Supercinexin
Tarde, mal e imposible. No tienen personal para crear dicho ejército, por la demografía y las nulas ganas de la juventud. Quicir: les llamas para currar de albañil o fontanero y te mandan a la mierda, imagínate si les llamas para que se pongan delante de la artillería extranjera a recibir obuses y disparos del punto cincuenta y del siete sesenta y dos, todo por dos mil leros al mes. Se ríen en tu puta cara, y con razón.

Además, que lo último que quiero ver es un mega ejército en las manos de gabachos, alemanes y gentuza similar. Ya hemos tenido bastantes experimentos en la Historia.

Ejército Europedo, no, gracias. Gracias, pero no, gracias.
yabumethod #3 yabumethod
#2 Todo dependera de lo que paguen. Las profesiones, si es una mierda como a los albañiles pues no, pero si pagan bien y te regalan casa ya veras como media españa se apunta.
#5 Horkid *
Propaganda de la industria armamentistica: Europa no puede construir un ejercito, armas que compitan con el ejercito de EEUU ni en 100 años.
EEUU está obligando a Europa comprar sus armas. Nos arruinariamos. Hay mucho niveles de guerra, seamos intelgentes: ya no estamos en el Paleolitico. Un frente somos nosotros los consumidores, dejando de comprar y consumir productos yanquis www.meneame.net/m/actualidad/groenlandia-dinamarca-boicot-coca-cola-ne
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
#5 pues que mejor boicot a los productos yankees que empezar por el F35 y resto de material de guerra
javibaz #1 javibaz
Los ingleses que se queden en su isla.
#7 Mk22
La idea es buena, pero luego pasa lo de siempre. Que a la hora de soltar la pasta ya no hace tanta gracia.
