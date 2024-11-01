La Unión Europea cambia las normas del pago en efectivo y también afecta a España

Las normas para el pago en efectivo van a cambiar en la Unión Europea. La nueva legislación que ya ha sido aprobada va a imponer un límite máximo que deberán cumplir todos los Estados miembros, incluido España. Esta medida se aplicará desde julio de 2027 y forma parte de un paquete legislativo contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, establece que cualquier transacción de bienes o servicios por encima de 10.000 euros deberá realizarse a través de métodos que dejen rastro, como transferencias bancarias, tarjetas o cheques nominativos