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La Unión Europea cambia las normas del pago en efectivo y también afecta a España

La Unión Europea cambia las normas del pago en efectivo y también afecta a España

Las normas para el pago en efectivo van a cambiar en la Unión Europea. La nueva legislación que ya ha sido aprobada va a imponer un límite máximo que deberán cumplir todos los Estados miembros, incluido España. Esta medida se aplicará desde julio de 2027 y forma parte de un paquete legislativo contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, establece que cualquier transacción de bienes o servicios por encima de 10.000 euros deberá realizarse a través de métodos que dejen rastro, como transferencias bancarias, tarjetas o cheques nominativos

| etiquetas: ue , unión europea , pago en efectivo , normas , limite , 10000
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9 comentarios
5 1 1 K 43 actualidad
masde120 #2 masde120
No, no afecta a España porque ya vamos muy adelantados en este tipo de control
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jonolulu #3 jonolulu
#2 Pero no jodas el clickbait, hombre
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strike5000 #7 strike5000
#2 Que yo sepa, el máximo que se puede pagar en efectivo en España son 1.000€.

"Recientemente la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del

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alpoza #1 alpoza
El viejo sistema de recibir sobres de nuestros lobbys preferidos seguirá siendo ilegal como hasta ahora, añadió :troll:
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pitercio #4 pitercio
Otra no noticia, los pagos legales siguen igual y los ilegales como cada cuál quiera.
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#5 Tunguska08Chelyabinsk13
No tiene sentido entonces, los billetes de 500, pero claro estos legislan para la plebe, para ellos y sus mecenas, no. Como cuando querían desincentivar o gravar los vuelos comerciales por contaminantes, pero los jet privados se quedaban fuera.
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Democrito #6 Democrito
Cuando empecé a trabajar yo tenía la ilusión de ahorrar para comprarme un piso en "cash", poniendo el maletín de billetes encima del mostrador, que eso debía dar mucha satisfacción.
Luego ya realidad ya tal. Hipotecado me hallo como todo hijo de vecino.
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#8 mam23
¿entonces qué hago con el maletin que tengo encima del altillo con un millon de euros que me dejaron los del ikea?
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lonnegan #9 lonnegan
#8 abrir un negocio y colar el dinero como ingresos del mismo aunque el negocio sea ruinoso
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menéame