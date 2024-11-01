La Unión Europea cambia las normas del pago en efectivo y también afecta a España

Las normas para el pago en efectivo van a cambiar en la Unión Europea. La nueva legislación que ya ha sido aprobada va a imponer un límite máximo que deberán cumplir todos los Estados miembros, incluido España. Esta medida se aplicará desde julio de 2027 y forma parte de un paquete legislativo contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, establece que cualquier transacción de bienes o servicios por encima de 10.000 euros deberá realizarse a través de métodos que dejen rastro, como transferencias bancarias, tarjetas o cheques nominativos
| etiquetas: ue , unión europea , pago en efectivo , normas , limite , 10000
"Recientemente la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del
… » ver todo el comentario
Luego ya realidad ya tal. Hipotecado me hallo como todo hijo de vecino.