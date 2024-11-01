Los últimos estudios nos advierten: los ordenadores cuánticos van a derribar la criptografía clásica antes de lo previsto

Los expertos en computación cuántica saben desde hace varios años que los ordenadores cuánticos acabarán con la criptografía clásica. Ese momento llegó en mayo de 2024. Un equipo de investigadores de la Universidad de Shanghái (China) liderado por el profesor Wang Chao utilizó un ordenador cuántico D-Wave para vulnerar con éxito el cifrado SPN (Substitution-Permutation Network), que es un algoritmo criptográfico que se utiliza para cifrar información.
Por cierto, nada demasiado preocupante, de momento: es.wikipedia.org/wiki/Cifrado_clásico es un tipo de cifrado que fue usado históricamente, pero que ahora ha caído mayormente en desuso.
Ahora solo hace falta tener esa computadora