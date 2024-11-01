Los últimos estudios nos advierten: los ordenadores cuánticos van a derribar la criptografía clásica antes de lo previsto

Los expertos en computación cuántica saben desde hace varios años que los ordenadores cuánticos acabarán con la criptografía clásica. Ese momento llegó en mayo de 2024. Un equipo de investigadores de la Universidad de Shanghái (China) liderado por el profesor Wang Chao utilizó un ordenador cuántico D-Wave para vulnerar con éxito el cifrado SPN (Substitution-Permutation Network), que es un algoritmo criptográfico que se utiliza para cifrar información.

7 comentarios
elTieso #2 elTieso
Y Mythos, la nueva IA de Claude, también. Yo ya no puedo vivir en tanto sinvivir.
Graffin #3 Graffin
La seguridad de todo internet se va a ir a la puta, pero al menos al usar ordenadores cuánticos para la IA el precio de los componentes se desplomará y podre actualizar mi pc
pitercio #7 pitercio *
En cuantico que calculen cómo, se pone el ordenador cuántico con la IA a diseñar, para construir el cubiquero que vaya a descifrar una clave a partir de una dirección.
ombresaco #1 ombresaco *
una previsión que dice que algo va a ocurrir antes de lo previsto...:roll:

Por cierto, nada demasiado preocupante, de momento: es.wikipedia.org/wiki/Cifrado_clásico es un tipo de cifrado que fue usado históricamente, pero que ahora ha caído mayormente en desuso.
Find #4 Find
#1 Es que de hecho el artículo no explica el porqué va a ser antes de lo previsto
ombresaco #6 ombresaco
#4 aparte de que con una clave suficientemente larga es imposible
Find #5 Find
Un entero RSA de 2.048 bits puede factorizarse en menos de una semana con un ordenador cuántico de menos de un millón de cúbits

Ahora solo hace falta tener esa computadora
