Las últimas encuestas ponen en jaque la estrategia de Junts: ¿qué harán ahora los de Puigdemont?

El mayor golpe de los resultados del CEO para los posconvergentes es la fuga de votos a Aliança Catalana, formación que según el último CEO conseguiría los mismos escaños que Junts, entre 19 y 20 ambas formaciones. Un dato que supone aparte una pérdida de entre 15 y 16 diputados respecto a los 35 que obtuvo en las elecciones catalanas de mayo de 2024. Por lo tanto, si, como se ha apuntado durante estas semanas, uno de los principales motivos detrás de la ruptura de Puigdemont con el Gobierno español era el miedo al auge de Alianza Catalana...