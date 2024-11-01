UK: La unidad del Ministerio de Asuntos Exteriores encargada de investigar posibles incumplimientos del derecho internacional por parte de Israel cierra debido a los recortes presupuestarios [EN]

El diario The Guardian ha podido saber que la unidad del Ministerio de Asuntos Exteriores encargada de investigar posibles violaciones del derecho internacional por parte de Israel en Gaza y, más recientemente, en el Líbano, ha sido clausurada debido a los recortes presupuestarios en el departamento. La decisión de cerrar la unidad de derecho internacional humanitario se produce tras una revisión llevada a cabo por Olly Robbins, el secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores destituido la semana pasada por el primer ministro a ra