La UE tarda más de un día y medio en lanzar un comunicado en el que pide “evitar una escalada” en Venezuela y una salida pacífica

La UE tarda más de un día y medio en lanzar un comunicado en el que pide “evitar una escalada” en Venezuela y una salida pacífica

La Unión Europea sigue sin mostrarse enérgica frente a la agresiva política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este domingo, más de un día y medio después de que un comando de Delta Force del ejército norteamericano sacara por la fuerza del país a Nicolás Maduro, ha emitido un comunicado en el que pide “a todos lo actores” implicados que se “evite una escalada y se asegure una salida pacífica” a la situación creada tras la acción militar. El texto incide en la defensa las normas internacionales, aunque apenas da un paso...

| etiquetas: ue , kaja kallas , eeuu , venezuela , comunicado
19 comentarios
pitercio #16 pitercio *
Es que Trump está tardando mucho en comunicarles lo que tienen que decir y solos no se atreven.
1 K 26
makinavaja #18 makinavaja
#16 Era finde y Trump estaba en el golf.... :-D
0 K 11
#1 soberao
Habrá que ver lo que tardan cuando sea el turno de Groenlandia y a quién mandan a pegar tiros a los americanos, a ver si Macron se anima...
1 K 24
Gry #6 Gry
#1 No creo que se vaya a arriesgar a que le secuestren y le juzguen por posesión de armas nucleares. :-P
0 K 14
Dene #4 Dene *
Hay que plantear ya en serio el cierre de bases yankis en Europa
Tenemos al enemigo en casa y el que no lo vea esta ciego
1 K 23
#12 soberao
#4 Ya es tarde para eso. No puede haber sanciones para EE.UU e Israel porque ellos son los que sancionan y la ley. A ver cómo pagas en la tienda cuando EE.UU desactive los pagos por tarjeta en la UE. Esperemos que siga funcionando para sacar dinero en los cajeros...
0 K 13
Asimismov #3 Asimismov
Retrasados, la UE somos y estamos retrasados. No hemos cumplido nuestros deberes, obligaciones y estamos mal criados a las faldas del PotUS
1 K 22
#2 DobleCapital
La UE monitorizará la situación :shit:
3 K 19
#10 Suleiman
Es verdad que da pena está UE y es una lamIda de culo total a EEUU, pero también es verdad, que Europa no le puede plantar cara y no hay soluciones de momento para mandar a la mierda a los yankees. Difícil equilibrio.
0 K 12
#17 Suleiman
#15 Te entiendo, pero nos guste o no (a mi no me guste nada), son ellos la "cara" de la EU, lo que decidan nos afectara.
0 K 12
Javi_Pina #11 Javi_Pina
Tarde para evitar una escalada
0 K 12
#8 BurraPeideira_
Como era eso de que Ucrania es un país soberano y si permitimos la agresión mañana seremos nosotros los agredidos...
0 K 10
aupaatu #9 aupaatu *
Los cristianos populistas y democratas prefieren dejar con el culo al aire a los que no tragan con su servilismo patetico, desde la presidencia de la Unión, a denunciar un infracción de los tratados internacionales.
Cosas de colonos cristianos y catolicos hispanos .
Y esta claro que Venezuela no a formado parte de EEUU ni es su frontera natural
0 K 9
Sabbath #19 Sabbath
Viendo las declaraciones que hicieron Macron, Merz y Meloni, lo que diga la UE vale de poco.
0 K 9
#13 ezain123
Están completamente descolocados porque ya no cuentan con ellos para nada.
0 K 9
#14 Suleiman
#13 No olvidemos que no son ellos,somos nosotros.
0 K 12
#15 ezain123
#14 las élites europeas no somos nosotros.
0 K 9

