La UE incluye dos refinerías chinas y el operador Chinaoil en el 19º paquete de sanciones a Rusia

La Unión Europea ha añadido dos refinerías chinas con una capacidad combinada de 600.000 barriles diarios y Chinaoil Hong Kong, rama comercial de PetroChina , a su lista de sanciones contra Rusia, según publicó el jueves el Diario Oficial de la UE.

javibaz #1 javibaz
Tiro en el pie número...
7 K 95
#2 MPR *
Más tiros en el pie. No aprendemos.

MIentras tanto a Israel nada de nada, ahí demostrando coherencia y que todo es por ética y no por intereses comerciales.

Edito: #1 Me lo has quitado de la boca las manos.
6 K 82
#4 solojavi
#1 No es en el pie es en nuestro poder adquisitivo, todas las medidas que han tomado hasta hoy han aumentado los precios de los consumidores europeos.
A los que toman este tipo de medidas les preocupa poco porque son cortoplacistas y únicamente ven beneficios para sus empresas.
3 K 44
Destrozo #3 Destrozo
Cuando caiga el primo de zumosol, los europedos nos quedaremos con el culo al aire.
Y los euromandatarios que nos han metido en esto irán a engrasar las puertas giratorias y a jubilarse como putos dioses
2 K 40
Ysinembargosemueve #10 Ysinembargosemueve
19 paquetes de sanciones y Rusia no cae, muy listos éstos europedos.
1 K 25
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#10 en el tercer trimestre xD
1 K 36
Ze7eN #18 Ze7eN
#17 Hombre, un red herring de manual xD
0 K 16
Ze7eN #13 Ze7eN
#12 Veo que eres tan rematadamente ingenuo que no eres capaz de concluir que, el hecho de que un país no importe crudo de esas refinerías, no quiere decir que Europa no pueda salir perjudicada de estas sanciones. Es una lástima que no sepas leer, porque te había marcado en negrita los motivos por los que Europa se está pegando un tiro en el pie al desafiar a China, o que esa refinería compraba petróleo a empresas europeas (no vendía, como tú dices) y ahora comprará más crudo a Rusia, por lo que la sanción tendrá el efecto inverso.
0 K 16
Ze7eN #15 Ze7eN
#14 ¿ein? No entiendo tu comentario, parece escrito por un prescolar de 7 años.

Dices antes que no pasa nada porque China no exporta a Europa, y ahora reconoces que China importa crudo.
¿Se te ha soltado la neurona?
0 K 16
#17 arreglenenlacemagico
#15 si vete mañana a echar gasolina corre que va colapsar el mercado
0 K 6
azathothruna #5 azathothruna
En serio.
Ya mostraron su nivel moral en Gaza.
Y siguen aun con esto?
Al menos chinos y rusos mienten menos moral/eticamente.
0 K 12
#7 arreglenenlacemagico
#5 claro enseñales una foto de tianamen xD o di que rusia esta en guerra alli :shit: no te casas
1 K -5
azathothruna #8 azathothruna
#7 Los chinos de a pie saben de tiannamen, pero saben o no les importa mucho, si no eran parientes.
0 K 12
#9 arreglenenlacemagico
#8 jajaja venga chico , que mi expareja es de shenzen deja de vivir en el pais de la piruleta no todos estamos en casa jugando al civilization y comentando lo que me dicen
0 K 6
aupaatu #19 aupaatu *
El poderío del lobby de automoción y de combustibles fósiles parece que está interesado en retrasar la transacción ecológica.
Cosas del neoliberalismo yel tío Sam
Pasarse al BRIC y abandonar la OTAN no está en la agenda Europea cristiana y neoliberal
0 K 8
#20 _3605
Debemos aliarnos con nuestros compañeros de continente euroasiático, no con los multigenocidas estadounidenses.
0 K 6
#6 arreglenenlacemagico
no veo el tiro en el pie de un intermediario que encima ni exporta directamente a europa , los rusoplanistas intentan escandalizar por nada
3 K -13
Ze7eN #11 Ze7eN *
#6 Hola, lumbreras.

China advierte de represalias tras sanciones de la UE a empresas nacionales: La reacción china ha sido advertir a la UE sobre posibles represalias y alertar que estas medidas amenazan la “estabilidad del suministro energético mundial”, lo que sugiere riesgo de fricción económica y comercial, especialmente si China decide responder de

…   » ver todo el comentario
0 K 16
#14 arreglenenlacemagico
#11 que pasa te pica la realidad que china , importa todo el crudo? :roll: te dejo con tus delirios pensando en cuantas refinerias hay en el mundo tenemos hasta en españa :shit:
1 K -10

