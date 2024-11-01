La UE incluye dos refinerías chinas y el operador Chinaoil en el 19º paquete de sanciones a Rusia

La Unión Europea ha añadido dos refinerías chinas con una capacidad combinada de 600.000 barriles diarios y Chinaoil Hong Kong, rama comercial de PetroChina , a su lista de sanciones contra Rusia, según publicó el jueves el Diario Oficial de la UE.
| etiquetas: chinaoil , sanciones , petróleo , rusia , europa , refinería
MIentras tanto a Israel nada de nada, ahí demostrando coherencia y que todo es por ética y no por intereses comerciales.
Edito: #1 Me lo has quitado de
la bocalas manos.
A los que toman este tipo de medidas les preocupa poco porque son cortoplacistas y únicamente ven beneficios para sus empresas.
Y los euromandatarios que nos han metido en esto irán a engrasar las puertas giratorias y a jubilarse como putos dioses
Dices antes que no pasa nada porque China no exporta a Europa, y ahora reconoces que China importa crudo.
¿Se te ha soltado la neurona?
Ya mostraron su nivel moral en Gaza.
Y siguen aun con esto?
Al menos chinos y rusos mienten menos moral/eticamente.
Cosas del neoliberalismo yel tío Sam
Pasarse al BRIC y abandonar la OTAN no está en la agenda Europea cristiana y neoliberal
